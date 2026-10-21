Ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε πως η ΑΕΚ έδειξε «υπερβολικό σεβασμό» στη Μάντσεστερ Σίτι. Πώς «μεταφράζεται» στους αριθμούς;

Η ΑΕΚ «λύγισε» απέναντι στην ανωτερότητα της Μάντσεστερ Σίτι, δεχόμενη την ήττα με 5-1 (20/10) στο Etihad, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Έτσι, η «Ένωση» μένει στους τρεις βαθμούς, έπειτα από τη νίκη κόντρα στη ΛΑΣΚ και την ήττα από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης στο Μάντσεστερ, ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου πως οι παίκτες του έδειξαν «υπερβολικό σεβασμό» στον αντίπαλό τους.

Όσα «κράτησε» ο Νίκολιτς & το στοιχείο που έκρινε το ματς με τη Σίτι Ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στα όσα «κρατάει» από το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 5-1), αλλά και το στοιχείο που έκανε τη διαφορά.

Πώς «μεταφράζεται» αυτό, μέσα από τους αριθμούς του παιχνιδιού; Η απάντηση βρίσκεται μέσα σε δύο κατηγορίες.

Στη μία αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός. Πρόκειται για το γεγονός πως η ΑΕΚ δεν δέχθηκε ούτε μία κίτρινη κάρτα, με τον Νίκολιτς να σημειώνει χαρακτηριστικά πως «Δεν είχαμε κίτρινη κάρτα και αυτό σημαίνει ότι δείξαμε υπερβολικό σεβασμό. Για να παίρναμε κάτι ίσως έπρεπε να δείξουμε μεγαλύτερο θάρρος και περισσότερη τόλμη».

Από εκεί και πέρα, κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και στον τομέα των φάουλ. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας έφτασε σε μόλις 10 φάουλ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, τρία εκ των οποίων πάνω στον Ραγιάν Σερκί.

Είναι ένα ακόμα στοιχείο που έρχεται να «δέσει» με όσα ανέφερε ο 47χρονος προπονητής, μετά το φινάλε της αναμέτρησης στο Etihad.