Ο Κώστας Τσιμίκας στο Champions League κάνει… θραύση με τις ασίστ του, «γράφοντας» ένα νέο προσωπικό ρεκόρ του!

Μπορεί ο Κώστας Τσιμίκας να μην έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχές στην Premier League, αλλά στο Champions League είναι σταθερός «πυλώνας» της Λίβερπουλ.

Ο Άντονι Ιραόλα τού έχει εμπιστευτεί έναν μεγάλο όγκο λεπτών στα «αστέρια» και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά.

Ο Έλληνας αμυντικός έχει βοηθήσει πολύ τους «κόκκινους», με αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα.

Δηλαδή, να «σερβίρει» τους συμπαίκτες του! Ο Κώστας Τσιμίκας μπορεί καλά-καλά να μην είμαστε στα μισά της διαδρομής, αλλά ήδη έχει πετύχει ένα προσωπικό ρεκόρ!

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη τρεις ασίστ σε μία ευρωπαϊκή διοργάνωση, για μία σεζόν.

Αυτός είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός που είχε ποτέ στην καριέρα του! Κι όμως, αφού δύο φορές είχε «σερβίρει» γκολ την αγωνιστική χρονιά 2021-22 και 2022-23 και πάλι με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

🎯 Only Lamine Yamal (4) has more assists in the Champions League so far this season than Kostas Tsimikas (3). #LFC pic.twitter.com/0XfubRTF3B — Liam Bekker (@LiamBekker) October 21, 2026

Αυτό ήταν και το career high του, στις διοργανώσεις της UEFA, για μία μονάχα σεζόν!

Το πιο απίθανο της υπόθεσης είναι το πόσο χρόνο είχε, για να τα καταφέρει. Ο Κώστας Τσιμίκας έχει παίξει συνολικά 182 λεπτά στο φετινό Champions League.

Αυτός είναι και ο δεύτερος χαμηλότερος χρόνος συμμετοχής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μετά τη σεζόν 2020-21!

Tsimikas has the second most assists in the Champions League 😅 pic.twitter.com/cgvT86Z8GZ — – (@AnfieldRd96) October 21, 2026

Ωστόσο, ακόμα και έτσι έχει καταφέρει μέσα σε… χρόνο μηδέν να πετύχει μία επίδοση που δεν είχε ποτέ ξανά.

Κι όλα αυτά, στο υψηλότερο επίπεδο και στη League Phase των «αστεριών».