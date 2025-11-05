Ο Μίκι Φαν ντε Φεν, παρότι κεντρικός αμυντικός, ίσως έβαλε το γκολ της χρονιάς στο Champions League, με απίστευτο «σλάλομ»!

Η Τότεναμ έπαιζε με 10, ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0, αλλά ο Μίκι Φαν ντε Φεν αποφάσισε να βάλει το γκολ της… χρονιάς στο Champions League! Πώς; Ξεκινώντας μία κούρσα από τη μεγάλη περιοχή της ομάδας του, έως αυτήν της αντιπάλου, Κοπεγχάγης!

Το βράδυ της Τρίτης (04/11), στο 64ο λεπτό, ξεκίνησε περνώντας τρεις αντιπάλους, απέφυγε άλλους δύο κοντά στη μεσαία γραμμή και με εντυπωσιακή ταχύτητα όρμησε προς την εστία, πιάνοντας στον «ύπνο» τους Δανούς.

Micky van de Ven’s stunning solo goal vs Copenhagen🤯 #UCL pic.twitter.com/58iheBkVbb — Out Of Context Tottenham (@spursnocontext) November 4, 2025

Οι φίλοι των «σπιρουνιών» σηκώθηκαν όρθιοι, και ο Φαν ντε Φεν τελείωσε τη φάση με άψογο πλασέ απέναντι στον Κοτάρσκι, γράφοντας το 3-0. Ένα γκολ που δύσκολα θα ξεχαστεί στη φετινή σεζόν του Champions League.

«Για μια στιγμή νόμιζες πως ο Μέσι είχε… φορέσει τη φανέλα του Φαν ντε Φεν», αστειεύτηκε μετά το ματς ο προπονητής της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ, μετά το τελικό 4-0 που κράτησε την ομάδα του αήττητη στη League Phase.

Το μαγικό γκολ του Φαν ντε Φεν στο Τότεναμ-Κοπεγχάγη: