Σημαντικά νέα είδαν το φως της δημοσιότητας και έκαναν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες αναφορικά με το Champions League και την επόμενη μέρα του. Ακόμα δεν συνήθισε ο φίλαθλος κόσμος της «στρογγυλής θεάς» τις αλλαγές γύρω από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη, αυτή ετοιμάζεται για αλλαγές. Και μάλιστα δομικές. Στη βάση του εγχειρήματος αλλά και του φορμάτ.

Θυμάστε τις (έντονες) «φωνές» των προηγούμενων ετών αναφορικά με τους πιθανούς… αποστάτες του Champions League και την φερόμενη εως νέα διοργάνωση, με την ονομασία European Super League;

Μπορεί το ενδεχόμενο αυτό να μην προχώρησε και ευδοκίμησε, παρόλα αυτά η ιδέα δεν εγκαταλήφθηκε. Και υπό το πρίσμα της διάσπασης και του διχασμού, η UEFA προχώρησε σε μία σημαντική απόφαση. Να καθίσει στο τραπέζι και να τα βρει με τους υποψήφιους προς αποχώρηση «κολοσσούς» για να μείνουν οι δυνάμεις τους ενωμένες. Πως;

Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει, η εμπορική ονομασία που έχει καθιερωθεί στο μυαλό όλων (Champions League), θα παραμείνει ίδια και απαρράλακτη, όπως και ο αριθμός των ομάδων που συμμετέχουν πλέον.

Πλην όμως αυτές αναμένεται να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, εκ των οποίων οι πρώτες 18 – βάσει βαθμολογίας της UEFA – θα μπορούν να αντιμετωπίσουν άλλες από το πρώτο γκορυπ μόνο στη φάση των ομίλων και αντίστοιχα με το δεύτερο.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις αναμένονται και ως προς τα τηλεοπτικά δικαιώματα του νέας-παλιάς αυτής διοργάνωσης καθώς οι πολύ δημοφιλείς αγώνες της, δεν θα μοιραστούν σε κανάλια αλλά θα μεταδοθούν μέσω ανεξάρτητης πλατφόρμας τύπου Netflix.

Αν και εφόσον συμφωνήσουν σε όλες τις λεπτομέρειες, τότε το διαμορφωμένο Champions League αναμένεται να μπει σε κανονική τροχιά από το 2027.