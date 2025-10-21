Τα δύο γκολ του Φερμίν Λόπεθ έκαναν τη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει «αντίδοτο» στον Ισπανό μεσοεπιθετικό της Μπαρτσελόνα και στο 2/2 που μέτρησε.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε στο πρώτο ημίχρονο στο Μονζουίκ, όμως η ποιότητα της Μπαρτσελόνα στην επίθεση έκανε τη διαφορά, στην αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πίεσε ψηλά τους Καταλανούς, τους ανάγκασε σε αρκετά λάθη, αλλά δεν μπόρεσε να τα εκμεταλλευτεί, μετουσιώνοντάς τα σε κάποιο γκολ.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους «μπλαουγκράνα» στο πρώτο μέρος ήταν ο Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος κατάφερε να πετύχει και τα δύο γκολ για την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Βρέθηκε στο σωστό σημείο, την κατάλληλη στιγμή και έτσι, κατάφερε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις να νικήσει τον Κωνσταντή Τζολάκη. Αρχικά, στο 7′, έπειτα από απομάκρυνση του Έλληνα γκολκίπερ σε προσπάθεια του Γιαμάλ, ο 22χρονος Ισπανός είδε την μπάλα να του στρώνεται. Δεν έχασε στιγμή, σούταρε, είδε την μπάλα να κοντράρει και έπειτα, να καταλήγει στα δίχτυα.

Το δεύτερο γκολ ήρθε στο 39′, όταν ο Ντρο Φερνάντεθ μοίρασε στον Φερμίν Λόπεθ, με τον τελευταίο να αποφεύγει με ωραία ντρίμπλα τον Πιρόλα και να γράφει το 2-0, ξανά με το αριστερό.

Μάλιστα, το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως ο Φερμίν Λόπεθ μετρά 2/2, καθώς κατάφερε να σκοράρει και στις δύο τελικές προσπάθειες που επιχείρησε.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός είδε τον Τσικίνιο να αποχωρεί ως τραυματίας στο πρώτο ημίχρονο με την Μπαρτσελόνα. Στη θέση του, πέρασε ο Ντιόγκο Νασιμέντο.