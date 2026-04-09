Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είδε όλο το ματς της Λίβερπουλ με την Παρί Σεν Ζερμέν (08/04, 2-0) από τον πάγκο, ακόμα και αν σηκώθηκε για ζέσταμα από το πρώτο ημίχρονο!

Η Λίβερπουλ είναι με την… πλάτη στον τοίχο. Αν θέλει να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν (08/04, 2-0) θα πρέπει να κάνει την ανατροπή στο Άνφιλντ.

Ωστόσο, μόνο εύκολο δεν θα είναι, αφού η εικόνα της στο Παρίσι δεν έπεισε καθόλου, αφού δεν είχε ούτε ένα σουτ στην εστία.

Switching to a back five from the start was one of the only tactical tweaks Arne Slot had yet to opt for with Liverpool this season.



Injuries at right-back, poor form for Mohamed Salah and big money spent on forwards has meant a lot of reshuffling. This change was to add… pic.twitter.com/AtUgol9tOs — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 8, 2026

Την ίδια ώρα, που ο Μοχάμεντ Σαλάχ είχε ρόλο θεατή, καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Κι όμως, ακόμα και αν η ομάδα του «κυνήγαγε» ο Άρνε Σλοτ προτίμησε να μην τον χρησιμοποιήσει καθόλου.

Σε μία απόφαση που έφερε και έντονες αντιδράσεις στα social media από τους περισσότερους φίλους της Λίβερπουλ.

🥇| @LewisSteele_: "Mohamed Salah, who was brilliant in the last round of this competition against Galatasaray, sat on the bench for the whole night. Yes, he has been sub-par this season but surely the Egyptian was worth throwing on towards the end at the very least?" pic.twitter.com/fPjDAnWuUL — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) April 9, 2026

Ο Αιγύπτιος εξτρέμ από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, πήρε εντολή απ’ τον προπονητή του, για να κάνει ζέσταμα. Ο χρόνος κυλούσε, ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν πέρασε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο και η Λίβερπουλ έκανε και τις πέντε της αλλαγές.

Όπως εξήγησε αργότερα ο Άρνε Σλοτ στις δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου, αυτό έγινε έτσι ώστε να «προστατευτεί» περισσότερο η ομάδα του, αφού ήταν πολύ ευάλωτη αμυντικά.

Aναλυτικά, τι είπε ο Άρνε Σλοτ:

«Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού έπρεπε απλά να επιβιώσουμε κι όχι να ψάξουμε την ευκαιρία να βγούμε μπροστά για γκολ. Στα τελευταία 20-25 λεπτά απλά αμυνόμασταν. Ήταν καλύτερα να κρατήσουμε και μερικές δυνάμεις για τα ματς που έρχονται στην τελική ευθεία της σεζόν. Πέρυσι μην ξεχνάμε πως σε αυτό το γήπεδο σκοράραμε στο φινάλε με τον Χάρβεϊ Έλιοτ, όταν είχα βγάλει τον Σαλάχ…»

Arne Slot on why Mohamed Salah didn't feature for Liverpool tonight against PSG in the Champions League quarter-final first leg ⤵️ pic.twitter.com/8bJJATQ7lf — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 8, 2026

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ παρά το γεγονός πως δεν έπαιξε, έκανε κανονικά έξτρα πρόγραμμα με όσους δεν είχαν λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα, στο τέλος όταν είδε τον Στίβεν Τζέραρντ τον πλησίασε, χαιρέτησε όσους δημοσιογράφους βρίσκονταν εκεί και έφυγε με χαμογέλο, παρά το γεγονός πως δεν έπαιξε καθόλου στην αναμέτρηση.