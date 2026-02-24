Η πιθανή αρχική ενδεκάδα που αναμένεται να παρατάξει ο Ολυμπιακός και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (24/02, 22:00).

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερ Λεβερκούζεν (24/02, 22:00) για τη μεταξύ τους ρεβάνς στα Play Offs του Champions League και η αρχική ενδεκάδα δεν αναμένεται να έχει εκπλήξεις.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να διαχειριστεί τους τραυματίες, Πιρόλα, Ρέτσο και Ελ Κααμπί, αλλά και τον τιμωρημένο, Ποντένσε, στη ρεβάνς που το σκορ είναι κατά του συνόλου του, στο 0-2 από το ματς του Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Υπήρξαν δοκιμές, στις οποίες Ταρέμι και Ελ Κααμπί ήταν αρχική ενδεκάδα, αλλά δεν αποκλείεται να επιλεγεί και σχήμα με έναν από τους δύο στην κορυφή και άλλον παίκτη πίσω τους.

Δεδομένα ο Κωνσταντής Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Στην αρχική ενδεκάδα θα βρεθούν επίσης οι Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα και ένας εκ των Κοστίνια/Ροντινέι.

Στα χαφ, οι Έσε και Μουζακίτης έχουν το προβάδισμα, με τους Ποντένσε και Ζέλσον το ίδιο, για τα πλάγια. Στην κορυφή, είτε θα βρεθούν μαζί οι Ταρέμι και Ελ Κααμπί, είτε ένας εκ των Ταρέμι/Τσικίνιο θα ξεκινήσει πίσω από τον Ελ Κααμπί.