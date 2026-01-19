Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου, πριν το ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/01, 22:00) απάντησε για το αν θα παίξει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί!

O Ολυμπιακός είναι λίγες ώρες μακριά από τον «τελικό» του στο Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Γ. Καραϊσκάκης, για την 7η αγωνιστική της League Phase.

Σε ένα ματς, που κυνηγούν τη νίκη, αν θέλουν να έχουν ελπίδες για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Όπως πάντα, λίγες ώρες πριν την πρώτη «σέντρα» είχαμε και την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Αυτό έγινε και το απόγευμα της Δευτέρας (19/01), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να δίνει και μία «είδηση».

Αυτό αφορά τη συμμετοχή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε πως ο ποδοσφαιριστής του δεν θα παίξει σε καμία περίπτωση βασικός.

Κι αυτό, γιατί ήταν στο αρχικό σχήμα για το Μαρόκο στον τελικό του Copa Africa. Επομένως, είτε θα είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού ή θα μείνει εκτός αποστολής, αν αργήσει να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Αναλυτικά, τι είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Δεν ξέρω εάν θα τους έχω στη διάθεσή μου. Ο Ρόμαν βγήκε προχθές από την προπόνηση με κάποια ενόχληση, χωρίς να έχει κάτι σοβαρό. Χθες δεν προπονήθηκε με την ομάδα. Θα πρέπει, όμως, να περιμένουμε σήμερα να μας πει πώς νιώθω και πώς είναι για να δούμε εάν θα είναι στην αποστολή. Ο Αγιούμπ έπαιξε χθες, σήμερα ταξιδεύει και δεν ξέρουμε τι ώρα θα φτάσει.

Είναι ένα μεγάλο ταξίδι, ελπίζουμε να φτάσει εγκαίρως για να βρεθεί στον πάγκο τουλάχιστον για να μας βοηθήσει αν χρειαστεί σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή του παιχνιδιού. Βασικός δεν θα παίξει όμως γιατί έπαιξε χθες ένα παιχνίδι (σ.σ. στον τελικό του Κόπα Άφρικα), είχε ένα ταξίδι αρκετά μεγάλο. Φανταζόμαστε πως θα φτάσει εγκαίρως για να είναι τουλάχιστον στον πάγκο».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: