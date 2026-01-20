Τι έχει στο μυαλό του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα στο Ολυμπιακός- Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/01, 22:00).

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/01, 22:00) στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φαίνεται πως έχει καταλήξει στο πλάνο του.

Στην αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο Ισπανός προπονητής έχει ξεκαθαρίσει πως ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν θα ξεκινήσει βασικός, οπότε στην θέση του σέντερ φορ στην αρχική ενδεκάδα, θα βρεθεί είτε ο Γιάρεμτσουκ, είτε ο Ταρέμι.

Στις υπόλοιπες θέσεις, είναι δεδομένο πως ο Τζολάκης θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, ενώ μπροστά του θα είναι οι Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα και Ορτέγα πιθανότατα. Στο δεξί άκρο της άμυνας έχει πιθανότητες να βρεθεί και ο Κοστίνια.

Στον άξονα το δίδυμο Έσε-Μουζακίτης μοιάζει ως το επικρατέστερο και μπροστά τους ο Τσικίνιο. Ζέλσον Μάρτινς και Ντάνιελ Ποντένσε θα πάρουν θέση στα άκρα της επίθεσης, ενώ στην κορυφή ο Ταρέμι έχει τον πρώτο λόγο, έναντι του Γιάρεμτσουκ, που είχε και κάποιες ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες.

Επί της ουσίας, οι δύο θέσεις που «παίζονται» είναι το δεξί άκρο της άμυνας και η επιλογή είτε του Ροντινέι, είτε του Κοστίνια, και μία θέση στα χαφ, στο σενάριο που ο Ντάνι Γκαρθία επιλεγεί για να ξεκινήσει.