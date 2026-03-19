Δείτε τα ζευγάρια που προέκυψαν στα προημιτελικά του Champions League, μετά την ολοκλήρωση της φάσης των «16».

Ολοκληρώθηκε η φάση των «16» του Champions League, με τα ζευγάρια των προημιτελικών να προμηνύουν σπουδαίες αναμετρήσεις!

Η Ρεάλ Μαδρίτης, αφού απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι, θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπάγερν Μονάχου, η οποία διέλυσε την Αταλάντα με εντυπωσιακό συνολικό σκορ 10-2.

Ξεχωρίζει και ο ισπανικός «εμφύλιος» ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης, με τους «μπλαουγκράνα» να επιδιώκουν να πάρουν εκδίκηση για τον αποκλεισμό τους από την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε στο Copa del Rey.

Η Λίβερπουλ θα βρει ξανά στον δρόμο της την Παρί Σεν Ζερμέν, που πέρυσι την είχε αποκλείσει καθ’ οδόν προς την κατάκτηση του τίτλου, ενώ στο πιο ξεκάθαρο -στα χαρτιά- ζευγάρι, η Άρσεναλ αντιμετωπίζει τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη.

Οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Απριλίου, με τις ρεβάνς να ακολουθούν μία εβδομάδα αργότερα, στις 14 και 15, όπου θα κριθεί η πρόκριση στα ημιτελικά.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ

Οι διασταυρώσεις των ημιτελικών:

Νικητής Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ vs Νικητής Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

Νικητής Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης vs Νικητής Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ