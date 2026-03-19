Ολοκληρώθηκε η φάση των «16» του Champions League, με τα ζευγάρια των προημιτελικών να προμηνύουν σπουδαίες αναμετρήσεις!
Η Ρεάλ Μαδρίτης, αφού απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι, θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπάγερν Μονάχου, η οποία διέλυσε την Αταλάντα με εντυπωσιακό συνολικό σκορ 10-2.
Ξεχωρίζει και ο ισπανικός «εμφύλιος» ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης, με τους «μπλαουγκράνα» να επιδιώκουν να πάρουν εκδίκηση για τον αποκλεισμό τους από την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε στο Copa del Rey.
Η Λίβερπουλ θα βρει ξανά στον δρόμο της την Παρί Σεν Ζερμέν, που πέρυσι την είχε αποκλείσει καθ’ οδόν προς την κατάκτηση του τίτλου, ενώ στο πιο ξεκάθαρο -στα χαρτιά- ζευγάρι, η Άρσεναλ αντιμετωπίζει τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη.
Οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Απριλίου, με τις ρεβάνς να ακολουθούν μία εβδομάδα αργότερα, στις 14 και 15, όπου θα κριθεί η πρόκριση στα ημιτελικά.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των προημιτελικών:
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ
Οι διασταυρώσεις των ημιτελικών:
Νικητής Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ vs Νικητής Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
Νικητής Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης vs Νικητής Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ