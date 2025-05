[📊 UCL 2025/26 – seedings]



✅ Pot 1 is confirmed:



🇪🇸 Real Madrid

🇪🇸 Barcelona

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🇩🇪 Bayern

🇩🇪 B. Dortmund

🇫🇷 PSG

🇮🇹 Inter



📊📉📈 Full analysis of current seeding positions in qualifying rounds and league stages of UCL/UEL/UECL in 2025/26 now… pic.twitter.com/j0Kieh8BIb