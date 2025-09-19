Η Μπαρτσελόνα ήλπιζε πως θα δώσει το πρώτο της εντός έδρας ματς της σεζόν στο Champions League στο Camp Nou, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν θα ισχύσει. Τι θα γίνει κόντρα στον Ολυμπιακό (21/10, 19:45);

Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο Camp Nou καθυστερεί περισσότερο, καθώς η UEFA δεν έχει ακόμη δώσει την απαραίτητη άδεια ασφαλείας.

Οι Καταλανοί ξεκίνησαν δυναμικά στο φετινό Champions League, νικώντας τη Νιούκαστλ (18/09, 1-2), με δύο γκολ του Μάρκους Ράσφορντ.

Ωστόσο, δεν θα μπορέσουν να παίξουν στο γήπεδο τους στο ματς της δεύτερης αγωνιστικής με την Παρί Σεν Ζερμέν (01/10, 22:00). Η αναμέτρηση της θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys, γνωστό και ως Μονζουίκ.

🚨| 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Barcelona vs. PSG will be played at the Montjuïc. #fcblive 🏟 pic.twitter.com/nK7Esc5SHh — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 19, 2025

Πώς επηρεάζουν αυτές οι εξελίξεις τον Ολυμπιακό; Όσον αφορά το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του Champions League με τους «ερυθρόλευκους» (21/10, 19:45), φαίνεται ότι θα διεξαχθεί επίσης στο Μονζουίκ.

Αυτό θα συμβεί, καθώς η UEFA δεν επιτρέπει μία ομάδα να παίξει σε δύο διαφορετικές έδρες, μέσα σε μία σεζόν.

Barca – PSG à Montjuic. (Officiel) pic.twitter.com/2XbXDZc8WM — Actualité – Barça (@ActualiteBarca) September 19, 2025

Ωστόσο, τα MME της Ισπανίας έχουν αφήσει ένα «παραθυράκι» ανοιχτό, καθώς η UEFA μπορεί να είναι πιο… ελαστική, για την Μπαρτσελόνα. Όμως, αυτό το σενάριο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο δεύτερος αγώνας της φάσης των ομίλων του Champions League, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 10:00 μ.μ., εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys.

Ο Σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για να λάβει τις απαραίτητες διοικητικές άδειες για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τους επόμενους μήνες.

Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη και τους οπαδούς της για την κατανόηση και την υποστήριξή τους σε μια τόσο περίπλοκη και συναρπαστική διαδικασία όπως η επιστροφή στο νέο Spotify Camp Nou».