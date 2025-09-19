Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο Camp Nou καθυστερεί περισσότερο, καθώς η UEFA δεν έχει ακόμη δώσει την απαραίτητη άδεια ασφαλείας.
Οι Καταλανοί ξεκίνησαν δυναμικά στο φετινό Champions League, νικώντας τη Νιούκαστλ (18/09, 1-2), με δύο γκολ του Μάρκους Ράσφορντ.
Ωστόσο, δεν θα μπορέσουν να παίξουν στο γήπεδο τους στο ματς της δεύτερης αγωνιστικής με την Παρί Σεν Ζερμέν (01/10, 22:00). Η αναμέτρηση της θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys, γνωστό και ως Μονζουίκ.
Πώς επηρεάζουν αυτές οι εξελίξεις τον Ολυμπιακό; Όσον αφορά το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του Champions League με τους «ερυθρόλευκους» (21/10, 19:45), φαίνεται ότι θα διεξαχθεί επίσης στο Μονζουίκ.
Αυτό θα συμβεί, καθώς η UEFA δεν επιτρέπει μία ομάδα να παίξει σε δύο διαφορετικές έδρες, μέσα σε μία σεζόν.
Ωστόσο, τα MME της Ισπανίας έχουν αφήσει ένα «παραθυράκι» ανοιχτό, καθώς η UEFA μπορεί να είναι πιο… ελαστική, για την Μπαρτσελόνα. Όμως, αυτό το σενάριο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:
«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο δεύτερος αγώνας της φάσης των ομίλων του Champions League, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 10:00 μ.μ., εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys.
Ο Σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για να λάβει τις απαραίτητες διοικητικές άδειες για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τους επόμενους μήνες.
Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη και τους οπαδούς της για την κατανόηση και την υποστήριξή τους σε μια τόσο περίπλοκη και συναρπαστική διαδικασία όπως η επιστροφή στο νέο Spotify Camp Nou».