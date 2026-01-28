Στο 0-0 Ολυμπιακός και Άγιαξ, μετά από 45’ στην Ολλανδία. Σε ποια θέση στη βαθμολογία είναι οι «ερυθρόλευκοι», μετά το «τέλος» των πρώτων ημιχρόνων της τελευταίας αγωνιστικής του Champions League;

Ημίχρονο στην Ολλανδία. Άγιαξ και Ολυμπιακός έχουν μείνει στο 0-0, σε μία αναμέτρηση, που έχουν λείψει οι μεγάλες ευκαιρίες για τους Πειραιώτες.

Η μοναδική ομάδα, που έφτασε πάρα πολύ κοντά στο γκολ ήταν ο «Αίαντας», καθώς ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ είδε το τέρμα του να μην μετράει για οφσάιντ.

Μπορεί η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην χάνει, αλλά αν τελείωναν όλα τώρα, τότε θα έμειναν εκτός συνέχειας.

Κι αυτό, γιατί αρκετά αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά. Τα πρώτα ημίχρονα των αναμετρήσεων της τελευταίας αγωνιστικής του Champions League έφτασαν στο «τέλος» τους και πλέον έχουμε μία πιο «καθαρή εικόνα».

Αυτή τη στιγμή, οι Πειραιώτες είναι στην 28η θέση σε ισοβαθμία, με Μαρσέιγ, Μπενφίκα και Αϊντχόφεν. Μάλιστα, καμία από αυτές δεν «κερδίζει» στις ισοβαθμίες.

Ωστόσο, οι εννέα βαθμοί που έχουν δε είναι αρκετοί, για την είσοδο στην 24άδα, καθώς από το 24-21 υπάρχουν τέσσερις ομάδες, με 10 βαθμούς! Αυτές είναι οι Μονακό, Καραμπάγκ, Γαλατάσαραϊ και Κλαμπ Μπριζ.

Επομένως, οι «ερυθρόλευκοι» αν θέλουν να ελπίζουν σε πρόκριση θα πρέπει να πάρουν τη νίκη αν παραμείνουν αυτά τα αποτέλεσμα, μέχρι το τέλος της βραδιάς.

Δείτε εδώ τη βαθμολογία της League Phase του Champions League: