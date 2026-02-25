Το συνολικό ποσό που έβαλε στα ταμεία του ο Ολυμπιακός από την παρουσία του στο Champions League για τη σεζόν 2025/26.

Ο Ολυμπιακός είπε «αντίο» στο UEFA Champions League με το κεφάλι ψηλά, παρουσιάζοντας καλή εικόνα στην BayArena, ωστόσο, η λευκή ισοπαλία (24/02, 0-0), σε συνδυασμό με την ήττα 2-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Από τη φετινή του πορεία στη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε συνολικά 43.151.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή στη League Phase και την παρουσία στα playoffs, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στα νοκ-άουτ δεν προβλέπεται επιπλέον πριμ για νίκη ή ισοπαλία.

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν την ευκαιρία να προσθέσουν ακόμη 11 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία τους, ποσό που απονέμεται σε κάθε σύλλογο που προκρίνεται στη φάση των «16» του UEFA Champions League.

Στη διοργάνωση, κάθε νίκη αποφέρει 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ η ισοπαλία συνοδεύεται από έσοδο 700.000 ευρώ. Επιπλέον, υπάρχουν τα έσοδα από τις λεγόμενες «μετοχές», οι οποίες διαμορφώνονται βάσει της τελικής θέσης κάθε ομάδας στη League Phase και αποτιμώνται περίπου στις 300.000 ευρώ η καθεμία.

Τα έσοδα που είχε ο Ολυμπιακός από το Champions League, αναλυτικά:

Πριν από την έναρξη της League Phase, ο Ολυμπιακός είχε ήδη διασφαλίσει 18.620.000 ευρώ, όπως όλες οι συμμετέχουσες ομάδες. Καθοριστικό ρόλο στα συνολικά οικονομικά οφέλη διαδραματίζει το λεγόμενο value pillar, το οποίο διακρίνεται σε δύο μέρη: το ευρωπαϊκό (73%) και το μη ευρωπαϊκό (27%).

Το ευρωπαϊκό σκέλος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα έσοδα από το market pool, δηλαδή τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Σε αντίθεση με προηγούμενες σεζόν, μια ενδεχόμενη πρόκριση του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να ενισχύσει και την θέση του Ολυμπιακού στην κατάταξη, καθώς οι δύο ομάδες θα ανέβαιναν στον σχετικό πίνακα. Αυτή τη στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 33η θέση στο market pool και στην 24η θέση στο πενταετές ranking της UEFA.

Η τελική σειρά κατάταξης στο ευρωπαϊκό σκέλος του value pillar προκύπτει από τον μέσο όρο της θέσης κάθε συλλόγου στο market pool και στο πενταετές ranking, με χαμηλότερη βαθμολογία να σημαίνει καλύτερη θέση. Ο σύλλογος που καταλαμβάνει την 36η θέση λαμβάνει μία μετοχή αξίας 935.000 ευρώ, ενώ ο πρώτος εξασφαλίζει 36 μετοχές. Ο Ολυμπιακός, ως 31ος, δικαιούται πέντε μετοχές των 935.000 ευρώ, συγκεντρώνοντας 5.611.000 ευρώ από το ευρωπαϊκό τμήμα του value pillar.

Το μη ευρωπαϊκό σκέλος βασίζεται αποκλειστικά στο δεκαετές ranking της UEFA. Ανάλογα με τη θέση τους, οι ομάδες λαμβάνουν μετοχές που ξεκινούν από τις 275.000 ευρώ και αυξάνονται κλιμακωτά. Με τα τρέχοντα δεδομένα, ο Ολυμπιακός δικαιούται 13 μετοχές, που αντιστοιχούν σε 4.496.000 ευρώ. Προσθέτοντας και το μπόνους των 275.000 ευρώ που μοιράζεται και στην τελευταία ομάδα, τα συνολικά εξασφαλισμένα έσοδα των Πειραιωτών ανέρχονται σε 29.002.000 ευρώ.