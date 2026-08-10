Ο Σαντιάγκο Έσε είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον επαναληπτικό με τη Ναϊμέγκεν και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «ποντάρει» στην ετοιμότητά του.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε για την Ολλανδία, για τον επαναληπτικό με τη Ναϊμέγκεν (11/08, 20:30), έχοντας στην αποστολή του τον Σαντιάγκο Έσε.

Οι Πειραιώτες έμειναν στο 0-0 στο πρώτο ματς στο Γ. Καραϊσκάκης, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League, σε ένα ματς που στερήθηκαν τις υπηρεσίας του Αργεντινού μέσου.

Υπενθυμίζουμε πως ο 24χρονος αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα στον αστράγαλο, που αποκόμισε έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε στο φιλικό με την Άλκμααρ. Ωστόσο, φαίνεται πως το έχει αφήσει πίσω.

Ο Σαντιάγκο Έσε συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού από την Παρασκευή (07/08) και έτσι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει για τον επαναληπτικό με τους Ολλανδούς. Πλέον, όλα θα καθοριστούν από τον βαθμό ετοιμότητάς του.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, πάντως, πως πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του «παζλ» της ομάδας του Βάσκου τεχνικού, αλλά και ένας ποδοσφαιριστής που ο Μεντιλίμπαρ εμπιστεύεται «τυφλά». Επομένως, εάν νιώθει πως είναι εντάξει, τότε η μία θέση στη μεσαία γραμμή των «ερυθρόλευκων» είναι ήδη «κλειδωμένη».

Έχει αξία να σταθούμε, παράλληλα, σε κάτι που είχε πει ο Έσε την περασμένη Τρίτη (04/08), περνώντας από τη μεικτή ζώνη του Γ. Καραϊσκάκης, λίγο μετά το φινάλε της αναμέτρησης με την ολλανδική ομάδα. Ο Αργεντινός τόνισε πως αισθανόταν ήδη αρκετά καλύτερα, με τις ενοχλήσεις να έχουν υποχωρήσει αισθητά.

Ο μέσος του Ολυμπιακού θέλει να πέσει και πάλι στη «μάχη» και να βοηθήσει την ομάδα του να προκριθεί στα Play Offs του Champions League.