Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη της πρόκρισης στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης με την παράδοση κόντρα στους Ολλανδούς να αποτελεί… οδηγός για τους «ερυθρόλευκους».

Εν μέσω μεταγραφικού περιβάλλοντος με ανοιχτά ακόμα ζητήματα όπως συνηθίζεται στον Ολυμπιακό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ιδίως μετά από μεγάλες διοργανώσεις του καλοκαιριού όπως ήταν το μουντιάλ, οι Πειραιώτες ξεκινούν τις προσπάθειές τους για να βρεθούν ξανά στη League Phase του Champions League.

Για να συμβεί ωστόσο αυτό, θα πρέπει να ξεπεράσουν το εμπόδιο αρχικά της Ναϊμέγκεν και στη συνέχεια εκείνο της Μπόντο Γκλιμτ ή της Ουνιόν Σεν Σιλουάζ, ανάλογα με τον νικητή του ζευγαριού.

Ωστόσο όποιος βιάζεται… σκοντάφτει και στον Ολυμπιακό, το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Άλλωστε η περσινή πορεία της ευχάριστης έκλπληξης στην Ολλανδία Ναϊμέγκεν δεν επιτρέπει εφησυχασμούς, πράγμα που έχει φροντίσει να περάσει στους παίκτες του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η εκκίνηση γίνεται στο Στάδιο Καραϊσκάκης (4/8, 21:00), κι ο Ολυμπιακός θέλει να μπει με το δεξί στο μπρα ντε φερ του ζευγαριού, εκμεταλλευόμενος την έδρα του και την ατομική ποιότητα των παικτών του. Καθώς και μία άκρως θετική παράδοση που κουβαλάει μαζί του.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δώσει συνολικά οκτώ εντός έδρας παιχνίδια απέναντι σε ολλανδικές ομάδες, αγνοώντας παντελώς την λέξη «ήττα». Καμία εκ των Άγιαξ, PSV Αϊντόχεβεν, Χερενφέιν, Άλκμααρ και Τβέντε δεν έχει κατορθώσει να τον κερδίσει στη έδρα του, με το ρεκόρ να γράφει πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Οι δύο τελευταίες εμπειρίες βέβαια κόντρα σε ολλανδικές ομάδες (όμιλοι Europa League 2024-25 με τη Τβέντε και όμιλοι Champions League 2025-26 με την Αϊντχόβεν) δεν είχαν και την ευτυχέστερη κατάληξη καθώς τα παιχνίδια ήρθαν ισόπαλα (0-0 και 1-1 αντίστοιχα).