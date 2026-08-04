Δεν είναι άγνωστο πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει πέραση σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο να επαναφέρει τις… λοξές ματιές τους για τον «Πρίγκιπα» του ΠΑΟΚ.

Δεν αποτελεί και μυστικό δα – με αυτά που κάνει στο χορτάρι – η παρουσία του ονόματός του στις λίστες μεγάλων ομάδων του εξωτερικού. Άλλωστε το ταλέντο στην περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια υπάρχει σε πληθώρα και αργά ή γρήγορα δεν θα αργήσει να δοκιμάσει την τύχη του και σε κάποιο κορυφαίο πρωτάθλημα του εξωτερικού. Και γιατί όχι, σύμφωνα με τα όσα επαναφέρει ο έγκριτος Τζιανλούκ Ντι Μάρτζιο, και σε ομάδα πρώτης γραμμής.

Κατά τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο «Πρίγκιπας» του ΠΑΟΚ έχει μαγέψει «γίγαντες» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με τις εμφανίσεις του τους τελευταίους μήνες, κάνοντας μάλιστα και τα… όργιά του στον 2ο γύρο των προκριματικών του Europa League με τη Ντιναμό Κιέβου.

Με τα τρία γκολ και τη μία ασίστ που είχε ο Κωνσταντέλιας με τους Ουκρανούς, κέρδισε έδαφος στις λίστες μεγάλων ομάδων του εξωτερικού που παρακολουθούν την εξέλιξή του. Άλλες πιο στενά και άλλες πιο διακριτικά, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί η κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας φαίνεται να αρέσει αρκετά στην Μπορούσια Ντόρτμουντ κατά τον Ντι Μάρτζιο, ούσα εκείνη που έχει εκδηλώσει το πιο ζωηρό ενδιαφέρον. Τίποτα επίσημο φυσικά ακόμα στον ΠΑΟΚ αλλά δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί καθώς ο «Ντέλιας» έχει αρκετούς φαν στη Βεστφαλία.

Παρόλα αυτά δεν είναι η μόνη. Γιουβέντους και Τσέλσι ρίχνουν κάτι περισσότερο από ματιές στον Έλληνα άσο, στέλνοντας μάλιστα σκάουτερ να τον παρακολουθούν. Με λίγα λόγια την περίπτωσή του την έχουν… κυκλωμένη και τον Κωνσταντέλια από κοντά.

Μένει να φανεί κατά πόσον αυτό το ενδιαφέρον θα προχωρήσει και ποια θα είναι η στάση τόσο του ίδιου όσο και του ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζεται πως το περασμένο καλοκαίρι, ο «Ντέλιας» είχε φτάσει μία ανάσα από τη Στουγκάρδη, σε μια περίπτωση που έγινε σίριαλ. Έμεινε ωστόσο στον «Δικέφαλο του Βορρά», συνεχίζοντας να προσφέρει στιγμές μαγείας.