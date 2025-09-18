Το Ole.gr ταξίδεψε στην Πάφο όπου και συνάντησε τον πρώτο ξάδερφο του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, ο οποίος απεικονίζεται στο έμβλημα της ομάδας.

«Ο Ευαγόρας για την Κύπρο και την Πάφο. Και όχι μόνο για την Κύπρο και την Πάφο αλλά και για όλον τον ελληνισμό, είναι μία πολύ μεγάλη μορφή. Ένας άνθρωπος ο οποίος στα 17 του χρόνια ανέβηκε στο βουνό και στα 19 του απαγχωνίστηκε».

Λόγια που βγήκαν από το στόμα του κυρίου Στέλιου Καραγιώργη, πρώτου ξάδερφου του αγωνιστή Ευαγόρα Παλληκαρίδη ο οποίος εκτελέστηκε διότι δεν παραιτήθηκε ποτέ. Για τις αξίες και τα ιδανικά του. Μέχρι το τέλος της ζωής του έστεκε υπηρήφανος, πιστός στις αντιλήψεις του.

Η ιστορία του άντρα που βρίσκεται στο έμβλημα της Πάφου αλλά και στο γήπεδο «Στέλιος Κυριακίδης» στη μια πλευρά του, εκεί που έχουν έδρα οι πρωταθλητές Κύπρου, ταξιδεύει τους τελευταίους μήνες στα πέραντα της Ευρώπης. Αιτία η ποδοσφαιρική ομάδα που μεγάλωσε απότομα και ανήκει στα «αστέρια».

Κάπου εκεί βρίσεκται και ο ήρωάς της. Με τα στιχάκια του. Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης μπρος στην εκτέλεση και τον απαγχωνισμό έγραψε για την πιο όμορφη μέρα και ώρα της ζωής του. Ο τάφος του βρίσκεται στα Φυλακισμένα Μνήματα στη Λευκωσία, το πνεύμα του όμως ήταν και θα είναι ελεύθερο. Εσαεί.

Το Ole.gr βρέθηκε στην Μεγαλόννησο το προηγούμενο διάστημα, εν τη αφορμή του EuroBasket 2025 στη Λεμεσό και δοθείσης της ευκαιρίας, επισκέφθηκε την πόλη για ένα ντοκιμαντέρ. Μέρος αυτού υπήρξε και ο πρώτος ξάδερφος του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, ο οποίος μοιράστηκε στην κάμερα τον άνθρωπο πίσω από το έμβλημα.