Ο Ολυμπιακός και η Αθλέτικ Μπιλμπάο έγιναν… ένα εν όψει της πρεμιέρας του Champions League, με τους ανθρώπους, που «συνδέουν» και τα δύο κλαμπ να πρωταγωνιστούν σε ένα βίντεο!

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Πάφο (17/9, 19:45) στο Γ. Καραϊσκάκης, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Για να τιμήσει αυτή τη σημαντική αναμέτρηση, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δημιούργησε ένα ξεχωριστό βίντεο και «ενώθηκε» με την Αθλέτικ Μπιλμπάο!

Ποδοσφαιριστές και προπονητές, που έχουν υπάρξει και στις δύο ομάδες, δημιούργησαν μία όμορφη δημοσίευση.

Από τον Ολυμπιακό πρωταγωνίστησαν οι Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ντάνι Γκαρθία. Την ίδια ώρα, από τους Ισπανούς ήταν ο Ερνέστο Βαλβέδε και ο Πάλμπο Ορμπάιθ!

Να υπενθυμίσουμε, πως και οι Βάσκοι θα βρεθούν στο Champions League, μετά από πολλά χρόνια.

Η πρεμιέρα τους μπορεί να γίνει στο Σαν Μαμές, αλλά θα είναι πολύ απαιτητική, καθώς θα αντιμετωπίσουν την Άρσεναλ (16/09, 19:45).

Η Μπιλμπάο πάει με Βαλβέρδε στο Champions League και του δίνει την ευκαιρία να… πλησιάσει μία «μυθική» 3άδα! Στην Αθλέτικ Μπιλμπάο θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν ο Ερνέστο Βαλβέρδε, με τον Ισπανό να επιστρέφει στο Champions League και να έχει την ευκαιρία να πλησιάσει μία «μυθική» 3άδα!

Αναλυτικά, τι είπαν οι πρωταγωνιστές του βίντεο:

Βαλβέρδε: «To Γ. Καραϊσκάκης στο Champions League, υπέροχες αναμνήσεις».

Μεντιλίμπαρ: «Το πρώτο παιχνίδι του Champions League θα είναι στο Σαν Μαμές. Τι σπουδαίο γήπεδο!»

Ορμπάιθ: Η Αθλέτικ και ο Ολυμπιακός έχουν πολλά περισσότερα κοινά πέρα από τα χρώματά τους».

Γκαρθία: «Πάθος και υπερηφάνεια για το ποδόσφαιρο στο γήπεδο και στις κερκίδες».

Ορμπάιθ: «Πάμε Ολυμπιακέ».

Γκαρθία: «Μέχρι το τέλος, Αθλέτικ».

Βαλβέρδε: «Καλή τύχη Ολυμπιακέ».

Μεντιλίμπαρ: «Πάμε Αθλέτικ, θα ήταν υπέροχο να αντιμετωπίσουμε ο ένας τον άλλο στο Champions League», με τον «τσινγκούρι» να συμφωνεί.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: