Πώς διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια στη φάση των «16» του Champions League, μετά την κλήρωση το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02).

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2) στη Νιόν η κλήρωση για τη φάση των «16» του UEFA Champions League, από την οποία προέκυψαν σπουδαίες αναμετρήσεις.

Στη διαδικασία συμμετείχαν έξι σύλλογοι από την Αγγλία, τρεις από την Ισπανία, δύο από τη Γερμανία και από ένας από Ιταλία, Γαλλία, Τουρκία, Πορτογαλία και Νορβηγία, με τα ζευγάρια που σχηματίστηκαν να υπόσχονται μεγάλες «μάχες». To Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι και το Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα, είναι μόνο μερικές από αυτές.

Από την άλλη, οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης, οι μόνοι Έλληνες που συνεχίζουν στο φετινό Champions League μέσω της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, «έπεσαν» πάνω στη μεγάλη έκπληξη του θεσμού, την Μπόντο/Γκλιμτ.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Μαρτίου, ενώ οι αγώνες ρεβάνς είναι προγραμματισμένοι για τις 17 και 18 του ίδιου μήνα.

Τα ζευγάρια στη φάση των «16» του Champions League:

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα

Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ