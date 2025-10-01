Δείτε τα 33 γκολ από τα ματς της Τρίτης (30/09) στη League Phase του Champions League. Πώς σκόραρε ο Τζόλης και το υπέροχο γκολ του Όρσιτς.

Το βράδυ της Τρίτης (30/09) το Champions League αντάμειψε όσους στάθηκαν μπροστά από την τηλεόραση, για να παρακολουθήσουν παιχνίδια της League Phase, αφού συνολικά «μπήκαν» 33 γκολ, σε ματς γεμάτα highlights!

Κι αν «χάσατε» κάποιο από τα οκτώ ματς της βραδιάς, το παρακάτω βίντεο, μέσα σε τέσσερα λεπτά, σας «γυρνάει» από όλα τα γήπεδα και σας δείχνει πώς διαμορφώθηκαν τα τελικά σκορ.

Από τις «πεντάρες» των Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου, έως τη μεγάλη νίκη της Γαλατάσαραϊ επί της Λίβερπουλ και εκείνης στο όριο, της Τσέλσι επί της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη.

Δείτε πώς βρήκε δίχτυα ο Χρήστος Τζόλης, για ακόμα μία φορά, και πώς ο Όρσιτς «γλύκανε» τους Παφίτες με μία υπέροχη εκτέλεση.

Κι αν δεν έχετε χρόνο για να δείτε ένα-ένα τα βίντεο με τα highlights, εδώ είναι όλα τα γκολ της Τρίτης (30/09) στη League Phase του Champions League, σε ένα βίντεο τεσσάρων -και κάτι- λεπτών.