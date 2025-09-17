Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ποια είναι η πιθανή ενδεκάδα των Πειραιωτών;

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League και αντιμετωπίζει την Πάφο, στο Γ. Καραϊσκάκης (17/09, 19:45).

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί στην 1η αγωνιστική της League Phase, όμως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα.

Πέραν φυσικά από τους Ρεμί Καμπελά, Γιουσούφ Γιαζιτσί και Γκουστάβο Μάνσα, οι οποίοι έχουν παραμείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Βάσκος τεχνικός έχει ακόμα μερικές απουσίες.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι τιμωρημένος από το περσινό ματς με την Μπόντο/Γκλιμτ και έτσι, δεν θα μπορεί να βρεθεί κάτω από την εστία των Πειραιωτών.

Παράλληλα, εκτός θα είναι και οι Ζέλσον Μαρτίνς και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Πορτογάλος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το ματς με τον Πανσερραϊκό, το οποίο τον έθεσε νοκ-άουτ από το παιχνίδι με την Πάφο. Ο Ουκρανός φορ, από την άλλη, δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το ζήτημα που τον ταλαιπωρεί από την προετοιμασία και ακόμα είναι άγνωστο πότε θα μπει και πάλι σε αποστολή.

Κάτω από τα δοκάρια, λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα έχει τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Το πιθανότερο σενάριο για την 4άδα της άμυνας, είναι να αποτελείται από τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα.

Από εκεί και πέρα, ο Ντάνι Γκαρθία έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα, ενώ δίπλα του λογικά θα βρεθεί ο Σαντιάγο Έσε.

Στα δύο «φτερά» πολλές πιθανότητες συγκεντρώνουν οι Ροντινέι, που επέστρεψε στην αποστολή καθώς προπονήθηκε κανονικά, και Στρεφέτσα, ενώ ο Τσικίνιο θα κινείται πίσω από τον προωθημένο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά, η αποστολή που θα έχει ο Ολυμπιακός:

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.