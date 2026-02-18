Ποιοι έχουν το προβάδισμα στο μυαλό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για την αρχική ενδεκάδα στο Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν (18/02, 22:00).

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης (18/02, 22:00) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στο μυαλό μου κάποια πρόσωπα, για την αρχική ενδεκάδα.

Στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη φάση των νοκ-άουτ και στην προσπάθεια για πρόκριση στους «16», υπάρχουν τρεις θέσεις που «παίζονται».

Δεδομένα, ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Δεξί μπακ ο Κοστίνια και αριστερά ο Ορτέγκα. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Ρέτσος, με έναν εκ των Μπιανκόν ή Πιρόλα να τον πλαισιώνει.

Στον άξονα, οι Έσε και Μουζακίτης μοιάζουν ως οι πιο πιθανοί για να ξεκινήσουν, με τους Σιπιόνι και Γκαρθία να έχουν τις δικές τους πιθανότητες.

Πίσω από τον φορ, οι Ζέλσον, Τσικίνιο και Ποντένσε έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ στην «αιχμή του δόρατος» δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα είναι. Αν και ο Ταρέμι ίσως προηγείται του Ελ Κααμπί.