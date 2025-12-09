Θαύμα ψάχνουν οι Νέοι του Ολυμπιακού και έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων για να βρεθούν στην επόμενη φάση του Champions League, μετά την – καταδικαστική ίσως – ήττα από την Καϊράτ.

Το ταξίδι μακρινό και οι συνθήκες δύσκολες και ασυνήθιστες για τον Ολυμπιακό που ταξίδεψε από την Μεσόγειο στην κεντρική Ασία, επιστρέφει όμως με… άδεια τα μπαγκάζια.

Οι πιτσιρικάδες των «ερυθρολεύκων» αν και ξεκίνησαν με δύο νίκες στη φάση των ομίλων, έμπλεξαν με τα μεγαθήρια και δεν είχαν την ανάλογη συνέχεια για να βάλουν την πρόκρισή τους στη φάση των νοκ άουτ του Champions League Νέων σε… μπελάδες.

Οι παίκτες του Γιώργου Σίμου δεν κατάφεραν ποτέ ουσιαστικά να ζεσταθούν το πρωί της Τρίτης (9.12), νωρίς το μεσημέρι για το Καζακστάν, απέναντι στους συνηθισμένους νέους της Καϊράτ, ψάχνοντας πλέον ένα θαύμα για να προκριθούν για πρώτη φορά από τη σεζόν 2014-15 από τους ομίλους. Πορεία που είχε σταματήσει τότε από τη Σαχτάρ στους ’16’.

Τη σεζόν της κατάκτησης και την επόμενη (περσινή) υπήρχαν νοκ άουτ εξ’ αρχής στη διαδικασία μέχρι το τέλος του δρόμου.

Σε ένα παιχνίδι που τίποτα δεν πήγε καλά, ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε ρόλο κυνηγού από το ξεκίνημα με τον Μπαγκνάτ να ανοίγει το σκορ, πριν καν τη συμπλήρωση πέντε λεπτών στην αναμέτρηση. Οι Πειραιώτες ισορόπησαν χωρίς όμως να φανούν ιδιαίτερα απειλητικοί, ο Γεωργακόπουλος έβαλε… φρένο σε κάποιες περιπτώσεις στο 2-0, το οποίο όμως ήρθε λίγο πριν συμπληρωθεί μία ώρα στον αγώνα από τον Αμπίς.

Οι αλλαγές βοήθησαν, οι «ερυθρόλευκοι» βελτιώθηκαν πλην όμως δεν βρήκαν τον τρόπο να βάλουν έξτρα πίεση με κάποιο γκολ, αναζητώντας πλέον ένα… θαύμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός έμεινε στην 20η θέση και τους επτά βαθμούς σε έξι αγώνες, περιμένοντας την τύχη επτά παιχνιδιών. Ο Ολυμπιακός, που έχει συντελεστή -2 γκολ σημαντικό σε περίπτωση ισοβαθμίας – πρέπει να τερματίσει μέχρι και 22ος για να συνεχίσει να ζει ευρωπαϊκά

Οι ομάδες που τον απασχολούν και η βαθμολογία τους είναι…

21.Λεβερκούζεν (7 βαθμοί, -8 γκολ)

22. Μονακό (6 βαθμοί, +5 γκολ)

23. Νάπολι (6 βαθμοί, 0 γκολ)

24. Αϊντχόφεν (5 βαθμοί, +2 γκολ)

25. Γιουβέντους (4 βαθμοί, +1 γκολ)

26. Μαρσέιγ (4 βαθμοί, -2 γκολ)

27. Αταλάντα (4 βαθμοί, -5 γκολ)

28. Καϊράτ Αλμάτι (4 βαθμοί, -7) – Έχει αποκλειστεί

29. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (4 βαθμοί, -8)

30. Γαλατασαράι (4 βαθμοί, -10)

Λεβερκούζεν (vs Νιούκαστλ) εντός

Μόνο ήττα βολεύει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι των Γερμανών. Στην ισοβαθμία οι Πειραιώτες είναι από πάνω με καλύτερο συντελεστή γκολ αλλά οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, θα φέρει τους Γερμανούς από πάνω.

Μονακό (vs Γαλατασαράι) εντός

Μόνο ήττα χρειάζεται και στο παιχνίδι της Μονακό ο Ολυμπιακός αφού σε περίπτωση που η γαλλική ομάδα πιάσει τους επτά βαθμούς, στην ισοβαθμία ξεπερνάει τους Πειραιώτες με καλύτερο συντελεστή γκολ. Για νίκη δεν το συζητάμε καν. Όσον αφορά τη Γαλασαράι, αντίπαλό της, οι Πειραιώτες θέλουν νίκη από τους Τοιύρκους αδιαφορώντας για το σκορ αφού βρίσκονται στο -10.

Νάπολι (vs Μπενφίκα) εκτός

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Νάπολι. Η ενδεχόμενη ισοπαλία στο ματς με τη Μπενφίκα θα τη φέρει πάνω από τον Ολυμπιακό σε περίπτωση ισοβαθμίας (3-3 τα γκολ της), οπότε και εδώ ζητούν μόνο ήττα οι Πειραιώτες.

Αϊνχτόφεν (vs Ατλέτικο Μαδρίτης)

Η Αϊντχόφεν έχει συγκεντρώσει πέντε βαθμούς για την ώρα, οπότε και η ισοπαλία κάνει στους Πειραιώτες. Φυσικά σε περίπτωση νίκης, οι Ολλανδοί θα πάνε στο +1 από την ομάδα του Σίμου.

Γιουβέντους (vs Πάφος)

Οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν ήττα ή ισοπαλία των Νέων της Γιουβέντους κόντρα στην Πάφο, αλλιώς σε περίπτωση νίκης, ο ιταλικός σύλλογος προσπερνάει τον Ολυμπιακό στην ισοβαθμία λόγω του… μείον στο ταμείο του συντελεστή.

Μαρσέιγ (vs Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ) εκτός

Το ίδιο ισχύει και για τη Μαρσέιγ, η οποία είναι στο -2 αλλά σε περίπτωση νίκης με τη Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ, τότε θα έχει καλύτερο συντελεστή από τον Ολυμπιακό και στην ισοβαθμία θα τον προσπεράσει. Έτσι, οι Πειραιώτες επιθυμούν ισοπαλία ή νίκη των Βέλγων οι οποίοι με -8, φαντάζει εξαιρετικά δύσκολονα τον προσπεράσουν.

Αταλάντα (vs Τσέλσι) εντός

Το δικό της «θαύμα» ψάχνει και η Αταλάντα που μοιάζει το πιο απίθανο να προσπεράσει τον Ολυμπιακό, αφού χρειάζεται νίκη κόντρα στην Τσέλσι με τέσσερα γκολ διαφορά για να «καβαλήσει» τους Πειραιώτες.