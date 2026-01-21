Τρομερή κίνηση από τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι, που θα επιστρέψουν τα χρήματα, σε όσους φίλους της ομάδας βρέθηκαν στο ματς με την Μπόντο/Γκλιμτ (20/01, 3-1)!

Η 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League ήταν «εφιαλτική» για τη Μάντσεστερ Σίτι. Ηττήθηκε με 3-1 (20/01) από την Μπόντο/Γκλιμτ, σε ένα ματς, όπου η απόδοσή της δεν ήταν η επιθυμητή.

Προφανώς και οι «πολίτες» θα θέλουν να αφήσουν πίσω τους αυτό το ματς. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και για τους φίλους της ομάδας, που έκαναν ήταν στο πλάι τους.

Οι παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μία τεράστια κίνηση, για να ζητήσουν με τον τρόπο τους «συγγνώμη».

Manchester City will refund fans who made the trip Bodo/Glimt in Norway and watched the club’s shock 3-1 #UCL loss on Tuesday.💷



🗣️ Club captains Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri and Erling Haaland have released a joint-statement.



“Our supporters mean everything to us. We know… pic.twitter.com/uZG4YJkkRS — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 21, 2026

Το πώς το έκαναν; Αποφάσισαν να «αποζημιώσουν», όσους πήγαν στη Νορβηγία για το ματς με την Μπόντο/Γκλιμτ!

Για την ακρίβεια, όπως αναφέρει και το «The Athletic» 374 διαφορετικοί κάτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό των περίπου 9.357 λιρών!

Με αυτό το γεγονός, να γίνεται γνωστό, μετά από κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι αρχηγοί του κλαμπ.

Manchester City players will refund supporters who made the trip to Norway for Tuesday night’s shock 3-1 defeat at Bodo/Glimt.



Following the 2-0 loss against Manchester United on Saturday, City found themselves 3-0 down in the Arctic Circle before Rayan Cherki pulled a goal… pic.twitter.com/feiBYBTB96 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 21, 2026

Αναλυτικά, η ανακοίνωση των αρχηγών της Μάντσεστερ Σίτι:

«Οι οπαδοί μας σημαίνουν τα πάντα για εμάς. Γνωρίζουμε τη θυσία που κάνουν οι οπαδοί μας όταν ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να μας υποστηρίξουν εντός και εκτός έδρας και δεν θα το θεωρήσουμε ποτέ δεδομένο. Είναι οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι ήταν πολύ ταξίδι για τους οπαδούς που μας υποστήριξαν στο παγωμένο κρύο σε μια δύσκολη βραδιά για εμάς στο γήπεδο. Η κάλυψη του κόστους αυτών των εισιτηρίων για τους οπαδούς που ταξίδεψαν στο Μπόντο είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε».