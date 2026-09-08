Επιστροφή στα αστέρια για την ΑΕΚ με ένα επιπλέον κίνητρο στην πρεμιέρα με τη ΛΑΣΚ.

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τους φίλους της ΑΕΚ να δουν ξανά το «σεντόνι» του Champions League σε κυρίως μενού και όχι προκριματικά, να κυματίζει μπροστά στα μάτια τους. Για πρώτη φορά στο νεότευκτο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου «φωλιάζει» τα όνειρα και τις μεγάλες τους στιγμές.

Η ΑΕΚ ξεπέρασε χωρίς προβλήματα το εμπόδιο της Λέφσκι και έκλεισε θέση για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Οι υποχρεώσεις της λοιπόν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γκρουπ αγώνων (Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Σαχτάρ, Γαλατασαράι, Κόμο, ΛΑΣΚ) αρχίζουν με το πιο must to win παιχνίδι της. Εντός έδρας με τους Αυστριακούς του μέχρι πρότινος δικού της παίκτη, Λιούμπισιτς.

Μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να «ζεστάνουν» ακόμα περισσότερο τον κόσμο τους οι κιτρινόμαυροι και να μαζέψουν πολύτιμους βαθμούς για την οικονομία του φορμάτ αλλά και της δικής της ευρωπαϊκής, επόμενης μέρας.

Παράλληλα μία εκκίνηση με το δεξί θα σηματοδοτήσει και την πρώτη νίκη της ΑΕΚ σε πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Champions League καθώς δεν τα είχε καταφέρει, σε καμία από τις πέντε προηγούμενες απόπειρες.

Εκτός των άλλων, αν το κατορθώσει και με διαφορά τουλάχιστον δύο γκολ, τότε η ΑΕΚ θα έχει πετύχει τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της (αριθμητικά και μετρήσιμα, όχι ως προς τη σημασία της) στους ομίλους στα «αστέρια» καθώς το θετικό αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ κόντρα σε Μίλαν και Λιλ, ήταν 1-0.