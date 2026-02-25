Ο Χρήστος Τζόλης ταλαιπώρησε πολύ την Ατλέτικο Μαδρίτης και τον Μάρκος Γιορέντε, παρά την ήττα-αποκλεισμό της Κλαμπ Μπριζ.

Μία από τις πιο ουσιαστικές και επιδραστικές παρουσίες του με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Παρά τη βαριά ήττα με 4-1 (24/02) και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Champions League, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αποτέλεσε τον βασικότερο «πονοκέφαλο» για την άμυνα των «ροχιμπλάνκος».

Ο διεθνής άσος ήταν ο κύριος εκφραστής των επιθετικών προσπαθειών της ομάδας του, δημιουργώντας διαρκώς ρήγματα από την αριστερή πτέρυγα. Μόνο στο πρώτο ημίχρονο διαμόρφωσε τρεις επικίνδυνες στιγμές για τους συμπαίκτες του, επιβεβαιώνοντας την επιρροή του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Η σημαντικότερη στιγμή του καταγράφηκε στο 36ο λεπτό, όταν εκτέλεσε ιδανικά κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, με τον Ούγκο Φέτλεσεν να παίρνει την πρώτη κεφαλιά και τον Χοακίν Ορντόνιες να ισοφαρίζει προσωρινά σε 1-1.

Δύο λεπτά αργότερα (38’), ο Τζόλης «άδειασε» τον Μάρκος Γιορέντε από τα αριστερά και έβγαλε εξαιρετική σέντρα προς την καρδιά της περιοχής, όμως ο Γιαν Όμπλακ αντέδρασε εντυπωσιακά στο τελείωμα του Φέτλεσεν.

Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους (45’), ο Έλληνας άσος δημιούργησε εκ νέου προϋποθέσεις, γυρίζοντας την μπάλα στον Φέτλεσεν εντός περιοχής, ωστόσο το αδύναμο σουτ του Βέλγου κατέληξε στην αγκαλιά του Όμπλακ.

Στα 82 λεπτά συμμετοχής του, η συνολική του εικόνα ήταν εξαιρετική και αποτυπώνεται και στα στατιστικά: ολοκλήρωσε 35 από τις 41 πάσες του (24/27 στο αντίπαλο μισό), ενώ η δημιουργική του συνεισφορά άγγιξε τα 0.71 xAssists.

Επιπλέον, δημιούργησε μία μεγάλη ευκαιρία και μοίρασε τρεις key passes, έχοντας συνολικά 58 επαφές με την μπάλα και 24 κουβαλήματα που έδωσαν ώθηση στο επιθετικό παιχνίδι της Μπριζ.

Κατέγραψε ακόμη 3/5 επιτυχημένες ντρίμπλες και 2/5 σέντρες, ενώ συνέβαλε και ανασταλτικά, κερδίζοντας 5 από τις 8 μονομαχίες στο έδαφος και τη μοναδική εναέρια που διεκδίκησε (1/1).

Παρά το βαρύ σκορ για την Κλαμπ Μπριζ, ο Τζόλης ξεχώρισε ως ένας από τους κορυφαίους του αγωνιστικού χώρου, πραγματοποιώντας εμφάνιση υψηλών προδιαγραφών που δύσκολα περνά απαρατήρητη από τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ.