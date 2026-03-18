Γιατί η Μπαρτσελόνα επέλεξε τη συγκεκριμένη και ιδιαίτερη γραμματοσειρά στη φανέλα που φόρεσε, απέναντι στη Νιούκαστλ.

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Νιούκαστλ (18/03, 7-2) στη ρεβάνς του 1-1 και προκρίθηκε πανηγυρικά στα προημιτελικά του Champions League.

Στη συγκεκριμένη βραδιά, όμως, η ιδιαίτερη γραμματοσειρά στη φανέλα της κίνησε το ενδιαφέρον. Δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, αλλά μια συνειδητή και σπουδαία κίνηση.

Οι Καταλανοί επέλεξαν το παιχνίδι με τους Άγγλους προκειμένου να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down.

Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης εμφάνισης εντοπίζεται στη γραμματοσειρά των ονομάτων και των αριθμών, η οποία φέρει την υπογραφή της Άνα Βίβες, μιας νεαρής Καταλανής καλλιτέχνιδας με σύνδρομο Down που σχεδίασε τη φανέλα των «μπλαουγκράνα», στέλνοντας ηχηρό μήνυμα κατά των διακρίσεων.

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται μέσω του ιδρύματος Barca Foundation, δεν στοχεύει μόνο στην ουσιαστική ευαισθητοποίηση του φίλαθλου κοινού αλλά και την προώθηση της ισότητας όλων των ατόμων, τόσο στον αθλητισμό όσο και στην κοινωνία.