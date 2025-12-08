Τα νεότερα από τις εξελίξεις στο «σίριαλ» του Μοχάμεντ Σαλάχ με τη Λίβερπουλ. Πότε αναμένεται να πάρει θέση ο Άρνε Σλοτ.

Το μέλλον του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ φαίνεται αβέβαιο, καθώς ο Αιγύπτιος άσος δείχνει να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ αναμένεται να μείνει εκτός αποστολής από το ματς της Λίβερπουλ με την Ίντερ στο Μιλάνο, για τη League Phase του Champions League.

Οι πρόσφατες τοποθετήσεις του έχουν προκαλέσει αναστάτωση στον σύλλογο, ο οποίος καλείται πλέον να λάβει κρίσιμες αποφάσεις. Αργότερα μέσα στη μέρα αναμένεται να τοποθετηθεί και ο Άρνε Σλοτ, στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου.

🚨⚠️ Mo Salah could be out of Liverpool squad set to travel to Italy in order to face Inter on Tuesday.



Internal discussions taking place after Salah’s strong words with final verdict to follow today.



Arne Slot will speak to the press later today. pic.twitter.com/NWLDD5tfyD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2025

Υπενθυμίζεται πως αμέσως μετά το 3-3 (06/12) της Λίβερπουλ με τη Λιντς στο Έλαντ Ρόουντ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ παραχώρησε δηλώσεις, αναφέροντας:

«Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει, είμαι τρομερά απογοητευμένος, έχω κάνει τόσα πολλά γι’ αυτό το κλαμπ και τώρα φαίνεται σαν κάποιος να μη με θέλει πια στο κλαμπ! Δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι στον πάγκο. Έχω πει πολλές φορές πως είχα καλή σχέση με τον προπονητή, αλλά ξαφνικά δεν έχουμε καμία σχέση!» τόνισε αρχικά, για να συμπληρώσει.

«Είναι απαράδεκτο, δεν ξέρω γιατί συνέχεια συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μένα. Δεν θεωρώ ότι είμαι το πρόβλημα. Πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου και της είπα να έρθει στο ματς με την Μπράιτον στο Άνφιλντ. Δεν ξέρω αν θα παίξω και τότε ή όχι. Αλλά θα είναι το τελευταίο μου ματς σε αυτό το γήπεδο πριν φύγω για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί».