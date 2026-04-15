Ο Λουίς Ενρίκε δεν έχασε την ευκαιρία για… χιούμορ, αμέσως μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν «καθάρισε» εύκολα τη Λίβερπουλ στα προημιτελικά του Champions League.

Επικρατώντας και τις δύο αναμετρήσεις με 2-0, απέκλεισε τους «reds» και προχώρησε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, για τρίτη διαδοχική σεζόν.

Πλέον, περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπάγερν Μονάχου.

Ερωτηθείς σχετικά με το ποια ομάδα θα προτιμούσε για να μονομαχήσει για ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, ο Λουίς Ενρίκε δεν έχασε την ευκαιρία, για να χαρίσει μία… επική απάντηση.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως θα προτιμούσε να απολαύσει το παιχνίδι το βράδυ της Τετάρτης (15/04), με μία… παγωμένη μπύρα!

«Κάθε φορά που διαλέγω μία ομάδα, μας πετυχαίνει η άλλη, οπότε δεν θα πω (γέλια). Θα κάτσω να δω το ματς με μία παγωμένη μπύρα», τόνισε αστειευόμενος ο Λουίς Ενρίκε.