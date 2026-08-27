Η νυν συνεργασία ενός πρώην παίκτη του Ολυμπιακού κι ενός του Παναθηναϊκού, αποδεικνύεται ιδιαίτερα κερδοφόρα, έχοντας ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή τους στους ομίλους του Champions League.

Πως τα φέρνει όμως καμια φορά η ζωή… Κάποτε οι δύο πρωταγωνιστές της ιστορίας αγωνίζονταν στους «αιώνιους» της Ελλάδας, βγάζοντας το ψωμί τους εκεί. Πλέον συνεργάζονται και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, καταφέρνοντας να γράψουν ιστορία παρέα για τον ιστορικό σύλλογο της πρωτεύουσας της Σλοβακίας, Σλόβαν Μπρατισλάβας, προσθέτοντας ένα ακόμα παράσημο στις ξεχωιστές τους ποδοσφαιρικές διαδρομές.

Λίγοι πιθανότατα θα περίμεναν πως ο γνωστός και μη εξαιρετέος στον ποδοσφαιρικό πλανήτη αλλά και στην Ελλάδα λόγω Ολυμπιακού, Γιάγια Τουρέ, θα παρέμενε στο ποδόσφαιρο υπό την ιδιότητα του προπονητή. Ως πρωταγωνιστής άλλωστε μέσα στο χορτάρι, δεν φημιζόταν για τη συνέπειά και την αυστηρότητά του, ξέχωρα από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του, τα λαμπρά τεχνικά χαρακτηριστικά του και την αξιοπρόσεκτη σωματική το διάπλαση που τον βοήθησε στη διάρκεια της σπουδαίας του καριέρας.

Έλα όμως που τον περασμένο Ιούνιο ανέλαβε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και έκατσε στον… στίβο μάχης. Από τότε η ομάδα της Σλοβακίας δεν έχει χάσει παιχνίδι (10), κερδίζοντας το βράδυ της Τετάρτης (26/8) την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League αφού επιβίωσε στην παράταση, στην έδρα της Τσέλιε (3-2 συνολικό σκορ).

Κι έτσι ο Γιάγια Τουρέ έγραψε ιστορία αφού έγινε ο πρώτος Αφρικανός προπονητής που οδηγεί ομάδα στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Και τα κατάφερε να ακολουθήσει τον δρόμο της ΑΕΚ ούσα μία πιθανή αντίπαλός της, χάρις και την καθοριστική συμβολή ενός πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.

🇨🇮🧠 𝗬𝗔𝗬𝗔 𝗧𝗢𝗨𝗥𝗘́ (𝟰𝟯) 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘𝗗 Slovan Bratislava to the UEFA Champions League and he’s still 𝗨𝗡𝗗𝗘𝗙𝗘𝗔𝗧𝗘𝗗.



✅ 0-2 vs Iberia ✈️

✅ 0-4 vs Banká ✈️

⚖️ 1-1 vs Iberia 🏡

✅ 3-0 vs Podbrezová 🏡

✅ 1-2 vs Mjälby ✈️

✅ 2-0 vs Mjälby 🏡

✅ 5-0 vs… pic.twitter.com/2taVtlpkiu — Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 26, 2026

Ο Άντραζ Σπόραρ μοιάζει αναγεννημένος επιστρέφοντας στην πατρίδα του. Από το δικό του πόδι και προλαβαίνοντας τον αντίπαλο γκολκίπερ σε έξοδό του, ήρθε το 0-1 για τη Σλόβαν Μπρατισλάβας από τον άλλοτε φορ των «πρασίνων» που έχει βρει τον εαυτό του στη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η 25 φορές πρωταθλήτρια της χώρας επιστρέφει στη League Phase της πιο κεντρικής σκηνής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μετά την περίοδο 2024-25 και για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στο Κύπελλο Πρωταθλητριών είχε παίξει και την περίοδο 1992-93, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στον 2ο γύρο από τη Μίλαν.