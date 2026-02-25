Τι ανέφερε ο προπονητής της Ίντερ, Κρίστιαν Κίβου, μετά τον αποκλεισμό από την Μπόντο/Γκλιμτ στα νοκ-άουτ του Champions League.

Η Ίντερ, περσινή φιναλίστ του UEFA Champions League και πρωτοπόρος στη Serie A στο +10 από τους διώκτες της, αποκλείστηκε μετά από δύο ήττες απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τις φετινές ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Στο «Giuseppe Meazza», η Μπόντο επικράτησε της Ίντερ με 2-1 (24/02), έχοντας ήδη νικήσει 3-1 στο πρώτο ματς.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ρουμάνος τεχνικός της Ίντερ, Κρίστιαν Κίβου, προσπαθώντας να αναλύσει τις αιτίες αυτού του αποκλεισμού, ανέφερε:

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε απέναντι σε ένα πολύ καλά οργανωμένο σύνολο. Δεν πετύχαμε το πρώτο γκολ και αυτό τους έδωσε ψυχολογική άνεση. Δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες μου, τα έδωσαν όλα και εξάντλησαν κάθε περιθώριο. Στο πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να σκοράρουμε.

Στην επανάληψη, εκείνοι είχαν περισσότερη ενέργεια και βρήκαν δίχτυα. Είμαστε απογοητευμένοι, γιατί θέλαμε την πρόκριση. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, άξιζαν να περάσουν. Μας στενοχωρεί τόσο η ήττα όσο και ο αποκλεισμός. Αν είχαμε προηγηθεί, ίσως να τους είχαμε πιέσει περισσότερο. Αμύνθηκαν εξαιρετικά και διαχειρίστηκαν σωστά τους χώρους. Στο δεύτερο μέρος μείναμε από δυνάμεις και δεχθήκαμε δύο γκολ. Συγχαρητήρια σε αυτούς».