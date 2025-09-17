Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρήκε δίχτυα στην πρεμιέρα του Champions League και πλέον, φαίνεται πως ψάχνει την «πρωτιά», σε μία ξεχωριστή κατηγορία.

Αν και στο φινάλε, η Μπενφίκα έγινε… αυτόχειρας, ο Βαγγέλης Παυλίδης κατάφερε να αποδείξει, για άλλη μια φορά, πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα στην πρεμιέρα του Champions League, απέναντι στην Καραμπάγκ. Έγραψε το 2-0 για την πορτογαλική ομάδα, μόλις στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά τελικά, δεν «γεύτηκε» τη χαρά της νίκης.

Μάλιστα, είδε την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν να φέρνει όλο το ματς… τούμπα και να φεύγει, εν τέλει, με τους τρεις βαθμούς από την Πορτογαλία.

Αν και δεν μπόρεσε, λοιπόν, να το συνδυάσει με μία νίκη, το συγκεκριμένο γκολ ήταν ιδιαιτέρως σημαντικό για τον διεθνή σέντερ φορ.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης «σκαρφάλωσε» στη δεύτερη θέση, σε μία άκρως τιμητική λίστα. Με το γκολ που πέτυχε το βράδυ της Τρίτης (16/09), έφτασε συνολικά τα 26 τέρματα, στα Κύπελλα Ευρώπης.

Με τον συγκεκριμένο αριθμό, έπιασε τον Ντέμη Νικολαϊδη, που βρισκόταν μόνος, μέχρι τότε, στη δεύτερη θέση, όσον αφορά τους κορυφαίους Έλληνες σκόρερ, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Πλέον, ο Παυλίδης, όμως, έχει όλο τον χρόνο μπροστά του, ώστε να κάνει δική του την κορυφή. Αυτή τη στιγμή, πρώτος σκόρερ στην εν λόγω λίστα, είναι ο Δημήτρης Σαλπίγγιδης.

Ο παλαίμαχος άσος σταμάτησε στα 30 ευρωπαϊκά τέρματα. Επομένως, ο 26χρονος φορ της Μπενφίκα χρειάζεται ακόμα τέσσερα, για να τον ισοφαρίσει, ενώ αν φτάσει στα 31, θα κάνει αυτομάτως την πρωτιά δική του!

Πηγή: soccerbase.gr