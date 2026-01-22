Υπέροχη σκηνή μετά το Γιουβέντους-Μπενφίκα, δείγμα της σχέσης που έχουν αναπτύξει ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Η Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο ηττήθηκε από τη Γιουβέντους το βράδυ της Τετάρτης (21/01, 2-0) στην Ιταλία και ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν μοιραίος.

Στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, η «Γηραιά Κυρία» πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και δίκαια επικράτησε. Οι Πορτογάλοι, ωστόσο, είχαν τη στιγμή τους στο 81ο λεπτό, για να ξαναμπούν στο ματς.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και παρότι είχε ένα τρομακτικό σερί με 15/15 εύστοχες εκτελέσεις, στάθηκε άτυχος. Γλίστρησε στο τελευταίο βήμα πριν σουτάρει την μπάλα και εν τέλει, την έστειλε αρκετά άουτ.

Το 2-0 παρέμεινε έως το σφύριγμα της λήξης και μετά το φινάλε του ματς, ο Ζοσέ Μουρίνιο έσπευσε να παρηγορήσει τον Έλληνα επιθετικό. Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε σηκώσει την μπλούζα του, κρύβοντας το πρόσωπό του, δείγμα της αδυναμίας του να πιστέψει πως έχασε τη συγκεκριμένη ευκαιρία.

Ο «Special One», από την άλλη, έχοντας προπονήσει και συνυπάρξει με πάρα πολλούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές στην καριέρα του, γνωρίζει πως κι αυτές οι στιγμές είναι μες το παιχνίδι, όσο καλός ποδοσφαιριστής κι αν είσαι.

Συγκεκριμένα, ο Ζοσέ Μουρίνιο αγκάλιασε δυνατά τον «μπομπέρ» της Μπενφίκα, σαν πατρική αγκαλιά, προτού ο Βαγγέλης Παυλίδης πάρει τον δρόμο για τα αποδυτήρια.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο: