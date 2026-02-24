Το στατιστικό που ξεχωρίζει από το ημίχρονο της αναμέτρησης Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός το παλεύει στην έδρα της Λεβερκούζεν, στον επαναληπτικό της νοκ-άουτ φάσης των playoffs του Champions League.

Οι Πειραιώτες ψάχνουν την ανατροπή της ήττας με 2-0 στο Γ. Καραϊσκάκης, όμως δεν κατάφεραν να βρουν κάποιο τέρμα στο πρώτο ημίχρονο στη Γερμανία.

Μέχρι στιγμής, ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να κρατήσει τη Λεβερκούζεν στο δικό της μισό, διατηρώντας μάλιστα και την κατοχή της μπάλας (47%-53%).

Είναι χαρακτηριστικό πως η μπάλα έχει παραμείνει ελάχιστα στο αμυντικό τρίτο των «ερυθρολεύκων» (14%), ωστόσο οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δεν έχουν καταφέρει να βρουν τους χώρους, για να δημιουργήσουν καλές προϋποθέσεις για γκολ.

Μάλιστα, έχουν καταγράψει μόλις μία τελική προσπάθεια, η οποία προήλθε από ένα κόρνερ του Μουζακίτη, με μία πάσα προς τον Τσικίνιο εκτός περιοχής. Ο Πορτογάλος σούταρε με τη μία, όμως έστειλε την μπάλα άουτ.

Μένει να φανεί, εάν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να βρει κάποιο άνοιγμα στην άμυνα των γηπεδούχων, ώστε να μπει στο κόλπο της πρόκρισης.