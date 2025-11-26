Ένα γκολ-ποίημα για τον Ολυμπιακό! Τσικίνιο, Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Ντανιέλ Ποντένσε «έκρυψαν» την μπάλα και την εμφάνισαν στα δίχτυα της Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αναμέτρηση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον ιδανικό τρόπο!

Σε μία φάση-όνειρο τρεις παίκτες των «ερυθρολεύκων» έκρυψαν την μπάλα. Στο 8o λεπτό o Νανιέλ Ποντένσε πάσαρε στον Τσικίνιο εκείνος του έδωσε ξανά την μπάλα.

Τότε, ήταν που μπήκε στην «εξίσωση» και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τον Μαροκινό να στρώνει στον Τσικίνιο, που με ένα φανταστικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μόλις στο 8ο λεπτό!

Το Γ. Καραϊσκάκης σηκώθηκε όλο στο πόδι και έδωσε το «σύνθημα» για τους Πειραιώτες να συνεχίσουν με την ίδια ταχύτητα.