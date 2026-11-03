Κάθε άλλο παρά χαλαρά και αψήφιστα παίρνει ο Ζοσέ Μουρίνιο την ΑΕΚ, όπως φάνηκε και από τα όσα είπε στη Συνέντευξη Τύπου, μία μέρα πριν το μεγάλο παιχνίδι της Ένωσης με τη Ρεάλ.

Χαλαρή η διάθεση του Ζοσέ Μουρίνιο, τελείως διαφορετικά τα λεγόμενά του στη συνέντευξη Τύπου στην «Allwyn Arena», λίγες ώρες πριν το μεγάλο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, για τον οποίο ο Καμαβινγκά τόνισε ότι είναι πολύ πιο συμπαθής στο ευρύ κοινό απ’ ότι νομίζει ο περισσότερος κόσμος, επέστησε την προσοχή των παικτών του για το προσεχές ματς με την Ένωση και έκανε ειδική μνεία στην ατμόσφαιρα που περιμένει να συναντήσει η Ρεάλ στην Ελλάδα και την έδρα της ΑΕΚ.

Μεταξύ άλλων, κλήθηκε να συγκρίνει την Ρεάλ του 2026 με εκείνη της περασμένης του θητείας στη Μαδρίτη ενώ αναφέρθηκε και στους Βαλβέρδε και Βινίσιους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζοσέ Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αυριανό ματς: «Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Είμαστε μακριά από το να προκριθούμε κατευθείαν. Χρειαζόμαστε βαθμούς. Η ΑΕΚ είναι πολύ ισχυρή στην έδρα της, θα παίξουμε με σοβαρότητα. Το γεγονός ότι η Ρεάλ έχει κερδίσει ένα ευρωπαϊκό ματς στην Αθήνα σημαίνει πολλά. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα, να είμαστε πολλοί σοβαροί γιατί θέλουμε βαθμούς».

Για τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ, ο Ζοσέ Μουρίνιο είπε ότι: «Κανείς δεν θέλει να το βιώνει. Επηρεάζει όλον τον κόσμο. Για ανθρώπους σαν εμάς που είμαστε στο ποδόσφαιρο και στα γήπεδα, είναι κάτι πολύ σκληρό και λυπηρό. Είναι ανείπωτη η θλίψη. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του. Είναι μια στιγμή σκληρή για τον άλλο παίκτη που εμπλέκεται στο ατύχημα».

Το ιατρικό update του Νίκολιτς για τους παίκτες της ΑΕΚ εν όψει Ρεάλ (video) Ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε το ιατρικό update της ΑΕΚ εν όψει του παιχνιδιού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (04/11, 19:45).

Για την αίσθηση που του άφησε το ματς με τη Ρόμα: «Είναι σημαντικό αυτό που έγινε. Το να κερδίζεις ένα ματς που φαινόταν χαμένο. Σε επίπεδο συναισθημάτων μας γεμίζει με θετικές σκέψεις. Ως σημείο καμπής, δεν νομίζω όμως. Θεωρώ πως η δουλειά που κάνουμε βγαίνει, σε κάθε προπόνηση βελτιωνόμαστε, ανακαλύπτουμε ο ένας τον άλλον. Κάθε εμπειρία που βιώνουμε μας κάνει να γνωριζόμαστε καλύτερα ως ομάδα».

Για το αν η τωρινή Ρεάλ είναι καλύτερη από την προηγούμενη: «Δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις. Είναι άλλοι παίκτες. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Αυτή η ομάδα έχει τεράστια δυναμική. Και τότε είχε δυναμική, κατέκτησε πολλούς τίτλους. Αυτή ομάδα δεν έχει κερδίσει τίποτα. Θα δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Είμαι ευτυχισμένος με τους παίκτες που έχω».

Για το τι διαφορετικό θα κάνει στον ίδιο το να κατακτήσει το τρόπαιο με τη Ρεάλ: «Θα ήταν το τρίτο Τσάμπιονς Λιγκ που κερδίζω. Το τρίτο με τρεις διαφορετικές ομάδες. Θα το κατάφερνα με την πιο μεγάλη ομάδα στον κόσμο. Μιλάμε για υποθετικές καταστάσεις όμως. Θέλω να βλέπω την πραγματικότητα και χρειαζόμαστε πόντους για να προκριθούμε. Πρέπει να μαζέψουμε κι άλλους βαθμούς. Ήδη παίξαμε κόντρα σε δύσκολους αντιπάλους και αύριο έχουμε άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να νικήσουμε αύριο».

Για τον Βαλβέρδε: «Είναι ένας σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Είναι αρχηγός, κοιτάζει διαφορετικά τον περίγυρο του. Έχει ευθύνη στους ώμους του και θα παίξει οποιαδήποτε θέση. Θα παίξει αριστερό εξτρέμ ή όπου χρειάζεται. Είναι ο αρχηγός. Η ομάδα που έχουμε είναι φτιαγμένη με γνώμονα ο Βαλβέρδε να είναι στο κέντρο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να παίξει και αλλού. Επειδή υπάρχει έλλειμμα στο κέντρο σίγουρα θα παίξει και εκεί. Είμαι ευχαριστημένος με την απόδοσή του και ως εξτρέμ, αλλά μπορεί να προσφέρει σε όλες τις θέσεις».

Για τη χρησιμοποίηση του Βινίσιους: «Έχουμε πολλούς ικανούς παίκτες με μεγάλη ποιότητα στις πλευρές. Δεν είναι κάτι κακό, το πρόβλημα είναι να μην έχεις επιλογές. Ο Ντιομαντέ παίζει και στις δύο πλευρές, ο Έντρικ επίσης. Ο Βινίσιους προσαρμόζεται καλύτερα στην αριστερή μεριά».

Αναφορικά με το γιατί είπε ότι το ματς με την ΑΕΚ είναι δύσκολο: «Είναι πρωταθλήτρια ομάδα στη χώρα της. Η Αθήνα και η Ελλάδα είναι δύσκολη για μας. Η Ρεάλ έχει νικήσει μόλις μια φορά πέρυσι. Έχω πολλά χρόνια να παίξω με ομάδα μου στην Ελλάδα και η ατμόσφαιρα είναι δύσκολη εδώ. Η ΑΕΚ έχει δύσκολες αποστολές στο Τσάμπιονς Λιγκ, της έχουν τύχει δύσκολα ματς. Οι ομάδες που παίζουν στην έδρα τους πάντα παλεύουν για βαθμούς. Έχουν μεγάλο κίνητρο, ειδικά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρέπει να παίξουμε στο ανώτατο επίπεδό μας».

Για το τι χρειάζεται για να φτάσει η Ρεάλ στην τελειότητα: «Τρεις σεζόν.»