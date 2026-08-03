ΑΕΚ και Ολυμπιακός γνώρισαν τους αντιπάλους τους, στη φάση των Play Offs του Champions League.

ΑΕΚ και Ολυμπιακός έμαθαν τους αντιπάλους τους, για τη φάση των Play Offs του Champions League, το τελευταίο βήμα, πριν την είσοδό τους στη League Phase της διοργάνωσης.

Αρχικά, η πρωταθλήτρια Ελλάδας, που μπήκε στην κλήρωση ως ισχυρή στο μονοπάτι των πρωταθλητών, μετά τον αποκλεισμό της Λεχ Πόζναν, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτ Αλμάτι.

Από την άλλη πλευρά, οι Πειραιώτες, που τοποθετήθηκαν στο γκρουπ των αδύναμων στο μονοπάτι των μη-πρωταθλητών, σε περίπτωση που ξεπεράσουν το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν, στον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Μπόντο/Γκλιμτ.

Σε περίπτωση αποκλεισμού, τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Ολυμπιακός έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Europa League.

Υπενθυμίζουμε πως οι πρώτες αναμετρήσεις των Play Offs του Champions League αναμένεται να διεξαχθούν στις 18/19 Αυγούστου, ενώ οι ρεβάνς θα είναι στις 25/26 Αυγούστου.