ΑΕΚ και Ολυμπιακός έμαθαν τους αντιπάλους τους, για τη φάση των Play Offs του Champions League, το τελευταίο βήμα, πριν την είσοδό τους στη League Phase της διοργάνωσης.
Αρχικά, η πρωταθλήτρια Ελλάδας, που μπήκε στην κλήρωση ως ισχυρή στο μονοπάτι των πρωταθλητών, μετά τον αποκλεισμό της Λεχ Πόζναν, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτ Αλμάτι.
Από την άλλη πλευρά, οι Πειραιώτες, που τοποθετήθηκαν στο γκρουπ των αδύναμων στο μονοπάτι των μη-πρωταθλητών, σε περίπτωση που ξεπεράσουν το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν, στον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Μπόντο/Γκλιμτ.
Σε περίπτωση αποκλεισμού, τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Ολυμπιακός έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Europa League.
Υπενθυμίζουμε πως οι πρώτες αναμετρήσεις των Play Offs του Champions League αναμένεται να διεξαχθούν στις 18/19 Αυγούστου, ενώ οι ρεβάνς θα είναι στις 25/26 Αυγούστου.