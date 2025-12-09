Ο Ολυμπιακός είχε τις ευκαιρίες του με τον Ελ Κααμπί στο πρώτο μέρος, αλλά έπεσε πάνω στον γκολκίπερ της Καϊράτ.

Ο Ολυμπιακός είχε τις ευκαιρίες του στο πρώτο μέρος απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι, με κύριο εκφραστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, όμως ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, παρά το κρύο, παραμένει «ζεστός».

Αρχικά, ο Μαροκινός στράικερ απείλησε με κεφαλιά στο 19′, όμως ο γκολκίπερ της Καϊράτ απέκρουσε σε κόρνερ.

Έπειτα, στο 22΄ ο «killer» των Πειραιωτών βρήκε δίχτυα με κοντινή προβολή, ωστόσο το γκολ του ακυρώθηκε, καθώς ο Τσικίνιο ήταν σε θέση οφσάιντ λίγο πριν μοιράσει στον συμπαίκτη του.

Ο Ελ Κααμπί έγινε ξανά αισθητός στην άμυνα των γηπεδούχων, στο 22′, όταν έκανε ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, αλλά και πάλι ο γκολκίπερ της Καϊράτ δήλωσε «παρών».