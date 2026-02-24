Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τον απολογισμό, έπειτα από την ολοκλήρωση της φετινής ευρωπαϊκής παρουσίας του Ολυμπιακού. Τι ανέφερε για την απουσία του Ντανιέλ Ποντένσε;

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε ικανοποιημένος από τη φετινή παρουσία του Ολυμπιακού στο Champions League.

Οι Πειραιώτες το πάλεψαν στο Λεβερκούζεν, όμως δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ που έψαχναν, για να μπουν ξανά στο παιχνίδι της πρόκρισης, έπειτα από την ήττα με 2-0 από την Μπάγερ, στο Γ. Καραϊσκάκης.

Κάπως έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» είδαν το ευρωπαϊκό τους φετινό ταξίδι να σταματά στη νοκ-άουτ φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Παράλληλα, πέρα από τον απολογισμό της φετινής πορείας και την ικανοποίησή του για την ομάδα του στο φετινό Champions League, ο Μεντιλίμπαρ αποκάλυψε για ποιον λόγο έμεινε εκτός αποστολής ο Ντανιέλ Ποντένσε.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός, ο Πορτογάλος εξτρέμ ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στην προπόνηση της Δευτέρας (23/02) και έτσι, δεν μπόρεσε να συνεισφέρει στον αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Σας ευχαριστούμε για αυτό το όμορφο φετινό Ευρωπαϊκό μας ταξίδι! / Thank you for this beautiful #UCL journey this season!#OlympiacosFC #ThankYou #Family pic.twitter.com/ZeNiRxaW10 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 24, 2026

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ στην Cosmote TV:

«Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε στην καλύτερη διοργάνωση του κόσμου, τερματίσαμε στη μέση της βαθμολογίας, 18οι από 36 ομάδες. Απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο αισθανθήκαμε καλά σήμερα.

Ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο μετά το 2-0. Αυτό που μας έλειψε ήταν μια μικρή λεπτομέρεια για να δημιουργήσουμε μεγάλο κίνδυνο στον αντίπαλο. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την εμφάνιση και όλη τη διαδρομή. Έχουμε κάνει ένα καλό Champions League».

Για τον Ποντένσε και τα τρία χαφ: «Ο Ποντένσε έμεινε εκτός γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στη χθεσινή προπόνηση. Η ιδέα με τους τρεις μέσους ήταν γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε περισσότερη πίεση, θέλαμε να κρατήσουμε την μπάλα».

Για τη φθορά από την Ευρώπη στην Ελλάδα: «Δεν θα είναι εύκολη η συνέχεια. Είμαστε τρεις ομάδες ψηλά στη βαθμολογία, με μικρή διαφορά μεταξύ μας. Δεν θα έχουμε παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, θα έχουμε ένα ματς την εβδομάδα.

Καμία φορά η δύναμη που σου δίνει το Τσάμπιονς Λιγκ είναι πιο μεγάλη από ένα διάλειμμα. Το μυαλό πολλές φορές δημιουργεί πιο καλά από τη φυσική κατάσταση».