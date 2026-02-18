Η αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Ντα Λουζ» στιγματίστηκε από ένα συμβάν που ξέφυγε από τα καθαρά αγωνιστικά πλαίσια. Στο 50ό λεπτό, ο Γάλλος ρέφερι Φρανσουά Λετεσιέ σχημάτισε με τα χέρια του το σύμβολο «Χ», διακόπτοντας προσωρινά το παιχνίδι και θέτοντας σε εφαρμογή το πρωτόκολλο της UEFA κατά του ρατσισμού, έπειτα από αναφορά του Βινίσιους Τζούνιορ για φερόμενες προσβλητικές εκφράσεις εις βάρος του.

Ο Τζανλούκα Πριστιάνι αρνείται κατηγορηματικά ότι προχώρησε σε ρατσιστικού περιεχομένου σχόλια. Από την άλλη πλευρά, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ επιμένει ότι υπήρξαν προσβολές, θέση που φέρεται να συμμερίζεται και ο συμπαίκτης του, Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής, ωστόσο, υποστηρίζει πως δεν έχει προβεί ποτέ σε ανάλογη συμπεριφορά. Η διαλεύκανση της υπόθεσης μοιάζει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς – σύμφωνα με όσα αναφέρονται – τα λόγια ειπώθηκαν με τη φανέλα να καλύπτει το στόμα του, γεγονός που καθιστά περίπλοκη την απόδειξη του τι ακριβώς συνέβη.

Το γεγονός ότι ο παίκτης κάλυψε το στόμα του την ώρα που φέρεται να μιλούσε θεωρήθηκε από αρκετούς ως ένδειξη έλλειψης θάρρους. Ανάμεσα σε όσους άσκησαν έντονη κριτική στον ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα ήταν και ο Τιερί Ανρί.

Μιλώντας στην εκπομπή του CBS, ο Γάλλος παλαίμαχος ανέφερε πως μπορεί να κατανοήσει απόλυτα όσα βιώνει ο Βινίσιους Τζούνιορ, επισημαίνοντας ότι και ο ίδιος έχει δεχθεί παρόμοιες συμπεριφορές αμέτρητες φορές μέσα στα γήπεδα. Όπως είπε, έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε τέτοια περιστατικά μετά από αγώνες, όμως συχνά κατηγορήθηκε ότι απλώς αναζητούσε δικαιολογίες για το αποτέλεσμα. «Κάποιες στιγμές νιώθεις μόνος, γιατί είναι ο λόγος σου απέναντι στον λόγο του άλλου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Ανρί συνέχισε, σχολιάζοντας ότι δεν είναι γνωστό τι ακριβώς ειπώθηκε από τον Τζανλούκα Πριστιάνι, υπογραμμίζοντας με ειρωνικό τόνο πως το να καλύπτει κάποιος το στόμα του ώστε να μη διαβάζονται τα χείλη του δημιουργεί εύλογες υποψίες. Όπως σημείωσε, η αντίδραση του Βινίσιους δείχνει πως κάτι συνέβη, ενώ αναφέρθηκε και στην παρέμβαση του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος φάνηκε να ζητά εξηγήσεις, με τον Αργεντινό να αρνείται ότι είπε οτιδήποτε. Κλείνοντας, ο Γάλλος άφησε αιχμές για τη στάση του παίκτη, διερωτώμενος γιατί να καλύπτει κάποιος στόμα και μύτη αν δεν έχει κάτι να κρύψει.