Πώς η Μπόντο/Γκλιμτ νικώντας την Ίντερ (18/02, 3-1) «μπήκε» σε ένα κλειστό κλαμπ του Champions League, όπου βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός.

Η Μπόντο/Γκλιμτ συνεχίζει ακάθεκτη, αφού λύγισε με 3-1 (18/02) την Ίντερ στην έδρα της και απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League. Παράλληλα, έφτασε τις τρεις διαδοχικές επιτυχίες στη διοργάνωση, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει των Μάντσεστερ Σίτι και Ατλέτικο Μαδρίτης στη League Phase.

Με αυτό το σερί, η Μπόντο έγινε μόλις η τέταρτη ομάδα εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που πετυχαίνει 3/3 απέναντι σε συλλόγους από αυτά τα πρωταθλήματα στην κορυφαία διασυλλογική σκηνή. Το ίδιο κατόρθωμα είχαν σημειώσει στο παρελθόν οι Μπενφίκα, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και Παναθηναϊκός!

Οι «πράσινοι» είχαν πετύχει κάτι ανάλογο στη σπουδαία πορεία τους έως τα προημιτελικά της σεζόν 2001/02, όταν στη φάση των ομίλων ξεκίνησαν με τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι στις Σάλκε 04, Μαγιόρκα και Άρσεναλ.

Αντίστοιχα, οι «Αετοί» το κατάφεραν τη σεζόν 2005/06, ενώ η Ζενίτ επανέλαβε το επίτευγμα δέκα χρόνια αργότερα.