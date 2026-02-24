Η ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει την απόλυτη ανατροπή απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν (24/02, 22:00), στον επαναληπτικό της ήττας με 2-0 στο Γ. Καραϊσκάκης, για τη νοκ-άουτ φάση των play offs του Champions League.

Η ενδεκάδα των Πειραιωτών έγινε γνωστή, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να προχωρά σε μεγάλες εκπλήξεις!

Ο Τζολάκης είναι κάτω από τα δοκάρια, με τον Ροντινέι δεξιά, τους Ρέτσο και Πιρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο και τον Ορτέγκα αριστερά.

Από εκεί και πέρα, οι εκπλήξεις εντοπίζονται στη μεσαία γραμμή. Εκεί, ξεκινούν μαζί οι Έσε, Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτης.

Στα δύο «φτερά» της επίθεσης θα είναι ο Τσικίνιο με τον Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Μεχντί Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία, Έσε Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς, Ταρέμι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν! / Our line-up for today’s match against Bayer 04 Leverkusen! 🔴⚪️#OlympiacosFC #B04OLY #UCL pic.twitter.com/ngGbxM6rjP — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 24, 2026

Στον πάγκο για τους Πειραιώτες: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Λιατσικούρας, Μπρούνο.