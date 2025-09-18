Σκόνη και θρύψαλα έκανε η Κλαμπ Μπριζ την Μονακό στην πρεμιέρα τους στο φετινό Champions League, με τον Χρήστο Τζόλη να… ανακατώνει την άμυνα των Μονεγάσκων.

Επιβλητική, σαρωτική, άκρως πειστική. Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη διέλυσε την Μονακό στο Βέλγιο με 4-1 και μπήκε με το δεξί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Η παρέα του Χρήστου Τζόλη είχε ουσιαστικά καθαρίσει την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο, έχοντας αποκτήσει αβαντάζ τριών τερμάτων και κλείνοντας ιδανικά το πρώτο 45λεπτο, με δύο γκολ στο τελευταίο κομμάτι του. Μάλιστα και ο Έλληνας διεθνής έφτασε μία ανάσα από το να γράψει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ όταν στο 38′ απείλησε την αντίπαλη εστία.

Υποδέχθηκε την μπάλα από το έτερο εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ, Φορμπς, που έκανε φοβερή ενέργεια και λίγο έλειψε να πανηγυρίσει. Ο Χρήστος Τζόλης «άδειασε» δύο αντιπάλους πριν βρει καλή γωνία για το σουτ όμως ο αντίπαλος γκολκίπερ τον.. ψάρωσε. Τον περίμενε στη γωνία και παρά το σκάσιμο, μπόρεσε να αποσοβήσει προς στιγμήν το 2-0. Το οποίο ήρθε βέβαια στιγμές αργότερα.

Πολύ απειλητικός ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ που ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με τους Βέλγους και είδε ομάδες από το Νησί να ρωτούν για εκείνον. Από τα δικά του πόδια μάλιστα ξεκίνησε και το 4-0 του Ντιακόν για την γηπεδούχο ομάδα.

Το γκολ της τιμής πέτυχαν οι Μονεγάσκοι στο φινάλε για το τελικό 4-1. Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα, η Λεβερκούζεν – προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού – που βρέθηκε δις πίσω, μπόρεσε να πάρει τον βαθμό στη Δανία απέναντι στην Κοπεγχάγη. Τελικό αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε από το πόδι του άτυχου Χατζηδιάκου, ο οποίος έστειλε άθελά του την μπάλα στο τέρμα του «βράχου» Κοτάρσκι. Ο Γκριμάλντο ήταν εκείνος που είχε ισοφαρίσει νωρίτερα με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ