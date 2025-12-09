Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για το Καϊράτ-Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός δίνει την κρισιμότερη «μάχη» του στην Αστάνα, απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται αποκλειστικά τη νίκη, προκειμένου να παραμείνουν «ζωντανοί» στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινά με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην τετράδα της άμυνας, από δεξιά προς τα αριστερά, βρίσκονται οι Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγκα.

Στη μεσαία γραμμή θα βρεθεί ο Σαντιάγκο Έσε με τον Χρήστο Μουζακίτη, ενώ στα δύο «φτερά», ο Ντανιέλ Ποντένσε, με τον Ζέλσον Μαρτίνς.

Μοναδικός προωθημένος είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ πίσω του θα κινείται ο Τσικίνιο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Καϊράτ! / Our line-up for today’s match against Kairat Almaty! 🔴⚪️#OlympiacosFC #KAIOLY #UCL pic.twitter.com/Z6pCvYlyeZ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 9, 2025

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Μπρούνο Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι.