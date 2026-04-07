Σερί ήταν και… πάει για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με την Άρσεναλ να κερδίζει με 1-0 (07/04) και να «ρίχνει» ένα «κάστρο» που κανείς άλλος δεν είχε καταφέρει!

Όλα έδειχναν πως θα είναι «ανοιχτά» εν όψει της ρεβάνς. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε και η Άρσεναλ με γκολ του Κάι Χάβερτς μπόρεσε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (07/04, 0-1).

Οι «κανονιέρηδες» προερχόντουσαν από δύο απανωτές ήττες και έβγαλαν «αντίδραση» και πλέον πάνε στο Emirates, για να «κλειδώσουν» την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Πάντως, η πιο «δύσκολη δουλειά» μοιάζει να έγινε. Ο λόγος; Ότι κατάφερε ό,τι καμία άλλη ομάδα τη φετινή σεζόν.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήταν πάρα πολύ δυνατή στην έδρα της και δεν είχε «πετάξει» ούτε έναν βαθμό! Κι όμως, αφού στο Champions League είχε το «απόλυτο», με 16-3 γκολ υπέρ της.

Η αρχή έγινε στη League Phase, αφού επικράτησε κατά σειρά της Καϊράτ Αλμάτι (18/09, 4-1), της Μαρσέιγ (22/10, 2-1), της Κλαμπ Μπριζ (26/11, 3-0) και της Παρί Σεν Ζερμέν (20/01, 2-1)!

Φυσικά, ήταν και ο κύριος λόγος που «μπήκε» μέσα στην πρώτη 8άδα των «αστεριών». Στη φάση των «16» όλοι θυμόμαστε τι έγινε. Έζησε το απόλυτο όνειρο, κέρδισε με 5-0 στην παράταση την Μπόντο/Γκλιμτ και συνέχισε το εκπληκτικό της σερί.

Όμως, η Άρσεναλ μπόρεσε να της βάλει «φρένο» στις καθυστερήσεις και να της «ρίξει» την έδρα για πρώτη φορά!