Ο λόγος που ο Ζοσέ Μουρίνιο αναμένεται να μην βρίσκεται καν στο γήπεδο, για τη ρεβάνς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα.

Η ρεβάνς των playoffs ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπενφίκα έχει πυροδοτήσει έντονη συζήτηση, όχι μόνο για όσα διαδραματίζονται στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και για τα γεγονότα εκτός αυτού.

Το επεισόδιο μεταξύ Πρεστιάνι και Βινίσιους, η τιμωρία που επιβλήθηκε από την UEFA, καθώς και η αποβολή του Ζοσέ Μουρίνιο στο πρώτο παιχνίδι, έχουν τραβήξει πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Πορτογάλος προπονητής δεν θα καθίσει στον πάγκο στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νούνο Λουζ, δεν αποκλείεται να μη δώσει καν το «παρών» στις εξέδρες: τη συνέντευξη Τύπου αναμένεται να παραχωρήσει ο άμεσος συνεργάτης του, Ζοάο Τραλάο, ενώ παραμένει ασαφές αν ο Μουρίνιο θα εμφανιστεί στην τελευταία προπόνηση πριν από τη σέντρα.

Το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Μουρίνιο να παρακολουθήσει τη μεγάλη αναμέτρηση από το ξενοδοχείο. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που επιλέγει μια πιο διακριτική λύση, προτιμώντας χώρους με περισσότερη ιδιωτικότητα, ώστε να αποφύγει την έκθεση στις κάμερες και τυχόν στιγμές που θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο σχολιασμού, ειδικά σε ένα τόσο φορτισμένο παιχνίδι.

Όλα δείχνουν πως ο έμπειρος τεχνικός επιθυμεί να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σε μια βραδιά που ήδη συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.