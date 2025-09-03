O Άγγελος Ποστέκογλου είναι ελεύθερος στην αγορά, ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει πολύ σύντομα, καθώς δύο ομάδες τον έχουν στο «μπλοκάκι» τους!

Ο Άγγελος Ποστέκογλου, παρά τον ιστορικό τίτλο του Europa League, είπε «αντίο» από την Τότεναμ.

Η αλήθεια είναι πως αυτή η απόλυση έκανε «θόρυβο» σε όλη την Ευρώπη, καθώς ελάχιστοι το περίμεναν.

Ωστόσο, τα πράγματα ήρθαν έτσι και ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός έμεινε χωρίς δουλειά. Όλο το καλοκαίρι ήταν ελεύθερος στην αγορά, όμως, δεν υπήρξε συμφωνία με κάποια ομάδα.

Λέει «αντίο» στην Τότεναμ ο Ποστέκογλου, μετά από απόφαση του προέδρου της! Ο Άγγελος Ποστέκογλου δεν θα είναι στο «τιμόνι» της Τότεναμ τη νέα σεζόν, παρά την κατάκτηση του Europa League, πριν λίγες εβδομάδες.

Παρ’ όλα αυτά, δύο απολύσεις μπορούν να φέρουν νέες εξελίξεις! Ο Ζοσέ Μουρίνιο και ο Έρικ Τεν Χαγκ, είπαν «αντίο» από τις Φενέρμπαχτσε και Μπάγερ Λεβερκούζεν αντίστοιχα.

Επομένως, οι πάγκοι των δύο ομάδων είναι «ορφανοί». Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο το μεσημέρι της Τετάρτης (03/09) αποκάλυψε πως ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι στο «μπλοκάκι» των δύο ομάδων!

Μάλιστα, αν ο 60χρονος τεχνικός πει το «ναι» και συμφωνήσει με την ομάδα της Bundesliga, θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό!

Οι 16 ημέρες που «άλλαξαν» την ιστορία του Ποστέκογλου, αλλά όχι και την Τότεναμ Μέσα σε 16 ημέρες «άλλαξαν» σχεδόν όλα στη σχέση του Άγγελου Ποστέκογλου με τους οπαδούς της Τότεναμ, αλλά τα «σπιρούνια» δεν έμαθαν από τα… λάθη τους.

Οι «ασπιρίνες» κληρώθηκαν με τους Πειραιώτες στη League Phase του Champions League, με τα δύο κλαμπ να «διασταυρώσουν» τα ξίφη τους στο Γ. Καραϊσκάκης!

Ωστόσο, μένει να φανεί αν ο Άγγελος Ποστέκογλου θα κάνει και αυτός το ταξίδι για την Ελλάδα στις 20 Ιανουαρίου του 2026.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο:

«Ο Άγγελος Ποστέκογλου, αναδεικνύεται ως επιλογή, τόσο για την Μπάγερ Λεβερκούζεν όσο και για την Φενερμπαχτσέ, που αναζητούν νέο προπονητή.

Ο πρώην προπονητής της Τότεναμ συζητείται ως όνομα και στους δύο συλλόγους πριν να πάρουν μία απόφαση».