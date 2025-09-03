Ο Άγγελος Ποστέκογλου, παρά τον ιστορικό τίτλο του Europa League, είπε «αντίο» από την Τότεναμ.
Η αλήθεια είναι πως αυτή η απόλυση έκανε «θόρυβο» σε όλη την Ευρώπη, καθώς ελάχιστοι το περίμεναν.
Ωστόσο, τα πράγματα ήρθαν έτσι και ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός έμεινε χωρίς δουλειά. Όλο το καλοκαίρι ήταν ελεύθερος στην αγορά, όμως, δεν υπήρξε συμφωνία με κάποια ομάδα.
Παρ’ όλα αυτά, δύο απολύσεις μπορούν να φέρουν νέες εξελίξεις! Ο Ζοσέ Μουρίνιο και ο Έρικ Τεν Χαγκ, είπαν «αντίο» από τις Φενέρμπαχτσε και Μπάγερ Λεβερκούζεν αντίστοιχα.
Επομένως, οι πάγκοι των δύο ομάδων είναι «ορφανοί». Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο το μεσημέρι της Τετάρτης (03/09) αποκάλυψε πως ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι στο «μπλοκάκι» των δύο ομάδων!
Μάλιστα, αν ο 60χρονος τεχνικός πει το «ναι» και συμφωνήσει με την ομάδα της Bundesliga, θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό!
Οι «ασπιρίνες» κληρώθηκαν με τους Πειραιώτες στη League Phase του Champions League, με τα δύο κλαμπ να «διασταυρώσουν» τα ξίφη τους στο Γ. Καραϊσκάκης!
Ωστόσο, μένει να φανεί αν ο Άγγελος Ποστέκογλου θα κάνει και αυτός το ταξίδι για την Ελλάδα στις 20 Ιανουαρίου του 2026.
Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο:
«Ο Άγγελος Ποστέκογλου, αναδεικνύεται ως επιλογή, τόσο για την Μπάγερ Λεβερκούζεν όσο και για την Φενερμπαχτσέ, που αναζητούν νέο προπονητή.
Ο πρώην προπονητής της Τότεναμ συζητείται ως όνομα και στους δύο συλλόγους πριν να πάρουν μία απόφαση».