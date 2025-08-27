Ο Χρήστος Τζόλης είναι σε εξαιρετική κατάσταση και μέσα σε ένα ημίχρονο «φωτιά» προκάλεσε αρκετούς «μπελάδες» στη Ρέιντζερς!

Ο Χρήστος Τζόλης είναι ασταμάτητος! Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός από την περασμένη σεζόν είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση!

Συχνά-πυκνά βλέπει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ ή «μοιράζει» με ασίστ για τους συμπαίκτες του.

Το ίδιο έκανε απέναντι και στη Ρέιντζερς. Τι και αν στο πρώτο ματς «σέρβιρε» δύο φορές την μπάλα σε συμπαίκτες του;

Δεν μπορούσε να λείπε και από τη ρεβάνς σε ένα ημίχρονο-κόλαση για τους τους Σκωτσέζους!

Perfect first half at Jan Breydel! 🔵⚫️ pic.twitter.com/WuJqx70qpd — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 27, 2025

Το «μαγικό» ημίχρονο της Κλαμπ Μπριζ

Η Κλαμπ Μπριζ, μέσα σε 45 λεπτά, «φιλοδώρησε» με πέντε τέρματα την ομάδα του Ράσελ Μάρτιν! Φυσικά, η πρόκριση είναι κάτι παραπάνω από «κλειδωμένη», καθώς το συνολικό σκορ του ζευγαριού είναι 8-1!

Ο Χρήστος Τζόλης από τα πρώτα λεπτά μπήκε… φουριόζος. Μάλιστα, ήταν ο άνθρωπος, που κέρδισε και την κόκκινη κάρτα για την ομάδα του.

Στο 8ο λεπτό έβγαινε μόνος του στην αντεπίθεση, αλλά ο Μαξ Άαρονς τον έριξε και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την αναμέτρηση.

Στο 22’ με ένα σουτ-κεραυνό η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, μετά από προσπάθεια του Χρήστου Τζόλη!

Ωστόσο, δεν άργησε να μπει στον… χορό. Μπορεί να μην σκόραρε, αλλά στο 32’ με μία καταπληκτική εκτέλεση κόρνερ «έφερε» το 2-0 για τους Βέλγους!

Την ίδια ώρα, μοίρασε πέντε πάσες-κλειδιά και «ταλαιπώρησε» αφάνταστα τη Ρέιντζερς. Κι όλα αυτά, έχοντας συνολική βαθμολογία στο ημίχρονο 7.8, σύμφωνα με το Sofascore.