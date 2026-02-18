Πώς άλλαξε το παρουσιαστικό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, λίγο πριν το Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν (18/02, 22:00). Εικόνες από την προπόνηση.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έκανε αισθητή την παρουσία του με ανανεωμένη εμφάνιση ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (18/02, 22:00).

Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν τη γερμανική ομάδα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για ακόμη μία σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά στο UEFA Champions League. Το παιχνίδι αφορά τη φάση των νοκ-άουτ, με τον Ολυμπιακό να στοχεύει σε θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει προβάδισμα πρόκρισης στους «16».

Πρόκειται για την πρώτη «μάχη» των playoffs, με την ομάδα του Πειραιά να επιδιώκει να επαναλάβει μια δυνατή εμφάνιση, ώστε να ταξιδέψει στη ρεβάνς στη Γερμανία με αξιώσεις. Στην τελευταία προπόνηση πριν από το ματς, ο Μαροκινός επιθετικός εμφανίστηκε με διαφορετικό στυλ, καθώς αποφάσισε να ξυρίσει το κεφάλι του, αλλάζοντας αισθητά την εικόνα του.

Η αλλαγή αυτή έρχεται λίγο πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στις «ασπιρίνες», που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια της πορείας της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη διοργάνωση.

Μέχρι στιγμής, ο 30χρονος φορ μετρά οκτώ συμμετοχές στο φετινό Champions League, έχοντας σκοράρει δύο φορές απέναντι σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στη League Phase της διοργάνωσης.

Δείτε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί με το νέο look: